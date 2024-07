Ginnastica artistica, l’Italia vola in finale alle Olimpiadi. Esposito e D’Amato sono in corsa, il Giappone si inserisce

L’Italia si è ufficialmente qualificata alla finale a squadre di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale conserva il secondo posto con l’elevatissimo punteggio di 166.861 dopo tre suddivisioni, alle spalle degli USA (172.296) e davanti alla Cina (166.628): quando si devono ancora esibire cinque squadre (Francia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Australia), le Fate sono sicure di essere tra le migliori otto compagini e martedì 30 luglio torneranno in pedana per andare a caccia delle medaglie.

Il Giappone si è distinto nella capitale francese e ha totalizzato 162.196, riuscendo a inserirsi al quarto posto davanti alla Gran Bretagna (160.830), nonostante l’assenza della capitana Shoko Miyata squalificata dalla propria Federazione per avere violato la legge in merito all’assunzione di alcol e al fumo (vietato ai minori di 20 anni nel Sol Levante, lei ne ha 19). Rina Kishi, Haruka Nakamura, Mana Okamura, Kohane Ushioku si sono compattate e nei fatti si sono meritate l’atto conclusivo nel team event.

Sul fronte individuale non ci sono grandi inserimenti ai vertici. Per quanto riguarda le italiane: Manila Esposito quinta nell’all-around (55.898) davanti ad Alice D’Amato (55.432). D’Amato quinta alle paralelle (14.666), Esposito quinta alla trave (13.966) davanti ad Alice (13.866), Alice quarta al corpo libero (13.700) e Manila sesta (13.633). Bisogna incrociare le dita in vista delle prossime due suddivisioni. Simone Biles primeggia tra volteggio (15.300) e corpo libero (14.600), la cinese Yaqin Zhou svetta alla trave (14.866) davanti a Biles (14.733), l’algerina Kaylia Nemour è imbattibile sugli staggi (15.600) davanti alla cinese Qiyuan Qiu (15.066).