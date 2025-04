Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per il Trofeo di Jesolo: tre Fate e tante novità

Nel weekend del 12-13 aprile andrà in scena il Trofeo di Jesolo, sedicesima edizione della Classicissima della Polvere di Magnesio. Uno dei più importanti eventi internazionali di ginnastica artistica prevede la presenza di cinque Nazionali che hanno disputato la Finale a squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’intero podio ammirato nella capitale francese sarà presente in laguna, anche se con altre interpreti rispetto a quelle dei Giochi. Sabato sono previste le gare a squadre, domenica le finali di specialità.

L’Italia scenderà in pedana con due formazioni per incrociare gli USA (oro ai Giochi), il Brasile (terzo nella rassegna a cinque cerchi), il Canada, la Romania, la Spagna e la Germania. Il DT Enrico Casella avrà a sua disposizione alcune Fate: Manila Esposito (bronzo olimpico sulla trave) è già tornata a cimentarsi su tutti gli attrezzi in Serie A, Alice D’Amato (Campionessa Olimpica sui 10 cm) e Asia D’Amato stanno pian piano recuperato.

Saranno naturalmente assenti Angela Andreoli ed Elisa Iorio perché in recupero da un infortunio, oltre a Giorgia Villa. La giovane promessa Giulia Perotti avrà tutta la possibilità di mettersi in mostra insieme ad altri giovani elementi come Emma Puato, Angelica Finiguerra, Artemisia Iorfino, Chiara Barzasi, Sofia Tonelli, Juli Marano, Emma Fioravanti, Camilla Ferrari, Nunzia Dercenno, Rebecca Aiello, Veronica Mandriota. Sono state convocate anche tredici juniores.

CONVOCATE ITALIA TROFEO JESOLO GINNASTICA ARTISTICA 2025

SENIORES

Rebecca Aiello

Chiara Barzasi

Alice D’Amato

Asia D’Amato

Nunzia Dercenno

Manila Esposito

Camilla Ferrari

Emma Fioravanti

Angelica Finiguerra

Artemisia Iorfino

Veronica Mandriota

Juli Marano

Giulia Perotti

Emma Puato

Sofia Tonelli

JUNIORES

Sofia Bianchi

Eleonora Calaciura

Alessia Cepparulo

Alessia Cortellino

Ginevra Facciolini

Vittoria Ferrarini

Sofia Frenna

Mia Proietti

Caterina Maria Salerno

Giulia Santinato

Anthea Sisio

Michelle Tapia

Ludovica Uselli