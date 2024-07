Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia femminile per le qualificazioni alle Olimpiadi: un cambio nei quartetti per attrezzo

L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista nella ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove cercherà di conquistare una medaglia nella gara a squadre dopo aver trionfato agli Europei e aver accarrezzato il podio agli ultimi Mondiali. Le Fate hanno un enorme potenziale e inseguono il risultato di prestigio nel team event, ovvero la gara che premia la qualità e la profondità del movimento ginnico di un’intera Nazione.

Le azzurre scenderanno in pedana domenica 28 luglio, per prendere parte alla seconda suddivisione delle qualificazioni (ore 11.40), tra l’altro insieme alla corazzata USA di Simone Biles e alla quotatissima Cina. Il DT Enrico Casella ha definito la formazione per il turno preliminare e ha delineato i quartetti che saliranno sui vari attrezzi, ricordando che l’Italia incomincerà la propria avventura al corpo libero per poi proseguire nell’ordine al volteggio, al corpo libero e alla trave.

Manila Esposito e Alice D’Amato, rispettivamente campionessa e vice campionessa sul giro completo agli Europei di Rimini, saranno impegnate su tutti gli attrezzi al pari di Elisa Iorio. C’è un cambio dell’ultimo minuto rispetto a quanto annunciato qualche giorno fa: Angela Andreoli si esibirà anche alla trave al posto di Giorgia Villa, affiancando questo esercizio alle prove che offrirà al volteggio e al corpo libero; Giorgia Villa si cimenterà dunque soltanto sugli staggi.

La formula delle qualificazione è il consueto 5-4-3: cinque atlete in gara, quattro salgono su ciascun attrezzo, il peggior punteggio viene scartato. Esposito spera di raggiungere la finale di specialità alla trave e al corpo libero (ha conquistato l’oro continentale su entrambi gli attrezzi), D’Amato si gioca grandi chance alle parallele (è Campionessa d’Europa in carica) dove anche Iorio può dire qualcosa di importante, Andreoli ci proverà tra quadrato e 10 cm. Esposito e D’Amato inseguiranno anche i due pass per l’atto conclusivo dell’all-around.

FORMAZIONE ITALIA QUALIFICAZIONI OLIMPIADI PARIGI 2024

CORPO LIBERO: Manila Esposito, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli

VOLTEGGIO: Manila Esposito, Elisa Iorio, Alice D’Amato, Angela Andreoli

PARALLELE ASIMMETRICHE: Giorgia Villa, Manila Esposito, Alice D’Amato, Elisa Iorio

TRAVE: Manila Esposito, Elisa Iorio, Alice D’Amato, Angela Andreoli