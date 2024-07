Beach volley, Zaytsev/Lupo scatenati a Montesilvano! Orsi Toth/Bianchi non perdono un colpo

Lo Zar inizia a prendere confidenza con la sabbia e trova il percorso netto nella prima giornata della terza tappa del campionato Italiano di beach volley che assegna anche la Coppa Italia. Zaytsev/Lupo battono 2-0 al primo turno Spadoni/Luisetto, poi ancora 2-0 i nazionali Marchetto/Windisch e infine ancora 2-0 Azaad/Rossi in una partita vibrante che ha messo di fronte i due ex compagni Rossi e Lupo.

L’altra coppia già in semifinale nel torneo maschile è Alfieri/Andreatta che ha chiuso senza sconfitte la prima giornata mentre si sono persi per strada i grandi protagonisti dei primi due tornei, Spadoni/Luisetto, finalisti a Caorle, usciti al primo turno perdenti e gli azzurri Dal Corso/Viscovich, sconfitti dai campioni d’Italia Benzi/Bonifazi al secondo turno perdenti.

In campo femminile non perdono un colpo le trionfatrici di Catania Orsi Toth/Bianchi che superano Calì/Allegretti 2-0, Sanguigni/Balducci 2-0 e Sestini/Ditta 2-0 volando in semifinale, raggiunta anche da They/Beridenbach che, dopo due sconfitte consecutive, sono riuscite ad avere la meglio nella semifinale vincenti 2-1 su Benazzi/Lantignotti, costrette all’ultimo turno perdenti. Settimo posto per la tedesca Samdra Ittlinger, in coppia con una spumeggiante Luna Cicola.

TORNEO MASCHILE

Primo turno: Dal Corso/Viscovich-Azaad/Rossi 0-2 (19-21, 12-21), Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti-Camozzi/Geromin 2-0 (21-18, 26-24), Marchetto/Windisch-Pizzileo/Pizzileo 2-0 (21-19, 21-18), Zaytsev/D. Lupo-Spadoni/Luisetto 2-1 (17-21, 21-14, 17-15), Benzi/Bonifazi-Copelli/Porro 2-0 (21-7, 21-15), Brucini/Podestà-Alfieri/Andreatta 1-2 (15-21, 29-27, 13-15), Sacripanti/Titta-Mussa/Acerbi 0-2 (18-21, 18-21), Cecchini/Martino-Caminati/Dal Molin 0-2 (13-21, 17-21)

Secondo turno vincenti: Azaad/Rossi-Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti 2-1 (22-24, 21-14, 15-11), Marchetto/Windisch-Zaytsev/Lupo 0-2 (21-23, 17-21), Benzi/Bonifazi-Alfieri/Andreatta 1-2 (21-15, 24-26, 2-15), Mussa/Acerbi-Caminati/Dal Molin 0-2 (17-21, 18-21)

Primo turno perdenti: Cecchini/Martino-Sacripanti/Titta 0-2 (18-21, 26-28), Brucini/Podestà-Copelli/Porro 2-0 (26-24, 21-18), Spadoni/Luisetto-Pizzileo/Pizzileo 1-2 (21-19, 21-23, 13-15), Camozzi/Geromin-Dal Corso/Viscovich 0-2 (18-21, 16-21)

Secondo turno perdenti: Sacripanti/Titta-Marchetto/Windisch 2-1 (21-19, 22-24, 15-13), Brucini/Podestà-Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti 2-1 (21-19, 15-21, 15-9), Pizzileo/Pizzileo-Mussa/Acerbi 1-2 (21-19, 18-21, 14-16), Dal Corso/Viscovich-Benzi/Bonifazi 0-2 (22-24, 14-21)

Terzo turno vincenti: Azaad/Rossi-Zaytsev/Lupo 0-2 (19-21, 18-21), Alfieri/Andreatta-Caminati/Dal Molin 2-1 (18-21, 21-19, 15-11),

Terzo turno perdenti: Sacripanti/Titta-Brucini/Podestà 0-2 (0-21, 0-21), Mussa/Acerbi-Benzi/Bonifazi 1-2 (14-21, 21-19, 11-15),

Quarto turno perdenti: Brucini/Podestà-Caminati/Dal Molin, Azaad/Rossi-Benzi/Bonifazi

TORNEO FEMMINILE

Primo turno: They/Breidenbach-Tega/Meniconi 2-0 (21-11, 21-13), Belliero Piccinin/Cavestro-Scampoli/Bianchin 2-0 (21-16, 21-15), Benazzi/Lantignotti-Franzoni/Gili 2-0 (21-14, 21-19), Salvador/Massi-Frasca/Gradini 0-2 (14-21, 12-21), Bianchi/Orsi Toth-Calì/Allegretti 2-0 (21-18, 21-14), Sanguigni/Balducci-Mancinelli/Mattavelli 2-1 (21-15, 17-21, 15-10), Sestini/Ditta-Arcaini/Puccinelli 2-1 (21-12, 15-21, 15-9), Francesconi/Colombi-Cicola/Ittlinger 0-2 (16-21, 17-21)

Secondo turno vincenti: They/Breidenbach-Belliero Piccinin/Cavestro 2-0 (27-25, 21-19), Benazzi/Lantignotti-Frasca/Gradini 2-0 (23-21, 22-20), Bianchi/Orsi Toth-Sanguigni/Balducci 2-0 (21-16, 21-15), Sestini/Ditta-Cicola/Ittlinger 2-0 (21-18, 21-19).

Primo turno perdenti: Francesconi/Colombi-Arcaini/Puccinelli 0-2 (12-21, 12-21), Mancinelli/Mattavelli-Calì/Allegretti 0-2 (16-21, 13-21), Salvador/Massi-Franzoni/Gili 0-2 (15-21, 15-21), Scampoli/Bianchin-Tega/Meniconi 0-2 (0-21, 0-21)

Secondo turno perdenti: Arcaini/Puccinelli-Frasca/Gradini 1-2 (21-10, 19-21 9-15), Calì/Allegretti-Belliero Piccinin/Cavestro 0-2 (17-21, 20-22), Franzoni/Gili-Cicola/Ittlinger 0-2 (18-21, 16-21), Tega/Meniconi-Sanguigni/Balducci 0-2 (19-21, 16-21)

Terzo turno vincenti: They/Breidenbach-Benazzi/Lantignotti 2-1 (21-18, 18-21, 15-13), Bianchi/Orsi Toth-Sestini/Ditta 2-0 (21-17, 21-14)

Terzo turno perdenti: Frasca/Gradini-Belliero Piccinin/Cavestro 0-2 (18-21, 20-22), Cicola/Ittlinger-Sanguigni/Balducci 1-2 (19-21, 21-10, 12-15)

Quarto turno perdenti: Belliero Piccinin/Cavestro-Sestini/Ditta, Sanguigni/Balducci-Benazzi/Lantignotti