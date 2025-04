Beach volley, le azzurre ci prendono gusto! Doppia coppia nella top 12 anche a Brasilia!

Due coppie nella Round of 12 a Saquarema e due coppie nella Round of 12 anche a Brasilia: l’Italbeach femminile ci prende gusto ad arrivare nelle giornate conclusive dei tornei Elite di questa prima parte della stagione e, vista la rivoluzione in casa azzurra, le notizie che arrivano dal Brasile sono addirittura sorprendenti.

Gottardi/Orsi Toth avevano già raggiunto ieri questo traguardo e nella notte italiana si giocheranno l’accesso ai quarti di finale con il binomio olandese van Driel/Bekhuis, coppia che si è formata a novembre scorso e che ha raggiunto in Brasile il suo risultato più importante, confermando, come le azzurre, una bella crescita.

Seconda Round of 12 consecutiva per Giada Bianchi e Michela Scampoli che, nel primo turno ad eliminazione diretta, hanno superato 2-0 le francesi Placette/Richard. Sono partite forte le italiane nel primo set, scattando avanti 10-5. Le francesi non si sono perse d’animo e sono tornate sotto fino al 16-15 ma nel finale le azzurre hanno mantenuto la calma e si sono imposte con il punteggio di 21-18. Nel secondo set Scampoli/Bianchi hanno messo subito in chiaro le cose scattando sul 10-3 e salendo fino al 17-8. Nel finale la coppia transalpina ha recuperato un po’ di svantaggio ma non in modo tale da impensierire le azzurre: 21-14. Nel prossimo turno Scampoli/Bianchi affronteranno le vice-campionesse olimpiche Melissa/Brandie. Squadre in campo alle 23.00.

Non decolla, invece, l’unica coppia azzurra in campo in questa trasferta brasiliana, quella composta da Cottafava e Dal Corso che, superato il primo turno, escono subito dopo, come a Saquarema, per mano della coppia canadese Schachter/Pickett.

Nella sfida che valeva l’accesso alla fase ad eliminazione diretta gli azzurri Cottafava/Dal Corso hanno vinto la battaglia contro i cileni Droguett/Quintero al termine di tre set molto combattuti. Nel primo parziale un break di 5-0 ha lanciato gli azzurri sull’11-7. Niente rimonte da parte dei sudamericani e vittoria semplice della coppia italiana con il punteggio di 21-13. Nel secondo set mai più di due punti di vantaggio per l’una o per l’altra coppia e volata finale ai vantaggi che premia il binomio cileno con il punteggio di 25-23. Nel tie break fase centrale decisiva con la coppia azzurra che allunga sull’11-7 e poi non si fa avvicinare nel finale chiudendo 15-12.

Nella prima sfida della seconda fase (Round of 18) Cottafava/Dal Corso sono stati sconfitti 2-0 dalla coppia canadese Schachter/Pickett, uscendo così di scena. Nel primo parziale decisivo il break di 4-0 che ha lanciato i nordamericani sul 14. Distanze che aumentano ancora nel finale con i canadesi che vincono 21-15. Nel secondo set, sotto 7-11, la coppia italiana torna sotto, pareggia a quota 16, gioca con orgoglio ma non riesce ad essere efficace: 21-19 il risultato finale.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Hörl/Pristauz AUT [24] [Q] 2-1 (21-14, 16-21, 15-8)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Penninga/Immers NED [13] [Q] 2-1 (19-21, 21-17, 20-18)

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] 2-0 (21-11, 21-8)

Hörl/Pristauz AUT [24] [Q] – Penninga/Immers NED [13] [Q] 0-2 (15-21, 24-26)

Pool B

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [2] – Droguett/Quintero CHI [23] [Q] 2-0 (21-14, 21-14)

Nicolaidis/Carracher AUS [11] – Cottafava/Dal Corso ITA [14] [Q] 2-0 (21-17, 21-19)

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [2] – Nicolaidis/Carracher AUS [11] 2-0 (24-22, 23-21)

Droguett/Quintero CHI [23] [Q] – Cottafava/Dal Corso ITA [14] [Q] 1-2 (13-21, 25-23, 12-15)

Pool C

Boermans/de Groot NED [3] – Hammarberg/Berger T. AUT [22] [Q] 0-2 (13-21, 17-21)

van de Velde/Brouwer NED [10] – Evandro/Arthur Lanci BRA [15] 1-2 (19-21, 21-19, 10-15)

Hammarberg/Berger T. AUT [22] [Q] – Evandro/Arthur Lanci BRA [15] 2-1 (18-21, 24-22, 15-11)

Boermans/de Groot NED [3] – van de Velde/Brouwer NED [10] 2-1 (21-18, 20-22, 15-10)

Pool D

Diaz/Alayo CUB [4] – Schachter/Pickett CAN [21] [Q] 0-2 (14-21, 15-21)

Mol, H./Berntsen NOR [9] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [16] [Q] 2-0 (21-17, 21-19)

Schachter/Pickett CAN [21] [Q] – Mol, H./Berntsen NOR [9] 0-2 (12-21, 21-23)

Diaz/Alayo CUB [4] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [16] [Q] 1-2 (21-19, 21-23, 11-15)

Pool E

Łosiak/Bryl POL [5] – Pedro /Renato BRA [20] [Q] 2-0 (21-16, 21-16)

Partain/Benesh USA [8] – Schalk/Shaw USA [17] [Q] 2-0 (21-19, 21-14)

Łosiak/Bryl POL [5] – Partain/Benesh USA [8] 2-0 (21-9, 21-13)

Pedro /Renato BRA [20] [Q] – Schalk/Shaw USA [17] [Q] Injury Team A

Pool F

Arthur/Adrielson BRA [6] – Evans/Budinger USA [19] [Q] 0-2 (20-22, 19-21)

Plavins/Fokerots LAT [7] – Pedrosa/Campos POR [18] [Q] 2-0 (21-18, 21-19)

Evans/Budinger USA [19] [Q] – Plavins/Fokerots LAT [7] 1-2 (16-21, 21-15, 15-17)

Arthur/Adrielson BRA [6] – Pedrosa/Campos POR [18] [Q] 2-0 (21-16, 21-19)

Round of 18: Evandro/Arthur Lanci BRA [15] – Schalk/Shaw USA [17] [Q] 2-0 (21-17, 21-12)

Evans/Budinger USA [19] [Q] – Penninga/Immers NED [13] [Q] 1-2 (21-16, 14-21, 9-15)

Nicolaidis/Carracher AUS [11] – Arthur/Adrielson BRA [6] 2-0 (21-16, 21-18)

Partain/Benesh USA [8] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [16] [Q] 2-0 (21-16, 21-17)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Boermans/de Groot NED [3] 0-2 (11-21, 15-21)

Schachter/Pickett CAN [21] [Q] – Cottafava/Dal Corso ITA [14] [Q] LIVE 2-0 (21-16, 21-19)

TORNEO FEMMINILE

Round of 18: Placette/Richard FRA [22] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [17] [Q] 0-2 (18-21, 13-21)

Cheng/Shaw USA [6] – Klinger D./Klinger R. AUT [12] 1-2 (16-21, 21-13, 14-16)

Taiana Lima/Talita BRA [11] – Cannon/Kraft USA [3] 0-2 (15-21, 16-21)

Thamela/Victoria BRA [1] – Ahtiainen/Lahti FIN [21] [Q] 2-1 (17-21, 21-15, 15-12)

Anouk/Zoé SUI [8] – Harward/Phillips USA [18] [Q] 2-0 (24-22, 21-16)

Hüberli/Kernen SUI [9] [Q] – van Driel, E./Bekhuis NED [23] [Q] 0-2 (21-23, 18-21)

Round of 16: Melissa/Brandie CAN [7] – Scampoli/Bianchi ITA [17] [Q]

Carol/Rebecca BRA [5] – Klinger D./Klinger R. AUT [12]

Tina/Anastasija LAT [4] – Cannon/Kraft USA [3]

Ana Patrícia/Duda BRA [10] – Thamela/Victoria BRA [1]

Nuss/Brasher USA [2] – Anouk/Zoé SUI [8]

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [13] – van Driel, E./Bekhuis NED [23] [Q]