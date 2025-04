Beach volley, Gottardi/Orsi Toth quinte anche a Brasilia! Scampoli/Bianchi si confermano al nono posto

Esattamente come una settimana fa a Saquarema, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth chiudono con un ottimo quinto posto la loro campagna brasiliana e danno l’appuntamento all’Europa fra poco meno di due mesi, mentre Claudia Scampoli e Giada Bianchi conquistano il loro secondo nono posto e potrebbero anche essersi conquistate il posto in main draw in vista dei prossimi tornei.

Stavolta sono state le italiane ad usufruire del ripescaggio perché in teoria sarebbero uscite di scena nella Round of 12 per mano della nuova coppia olandese Bekhuis/van Driel, ma le vittorie nette nel girone preliminare hanno permesso alle azzurre di superare il turno anche da sconfitte, situazione che andrebbe assolutamente rivista dalla DVIB perché chi viene sconfitto nella fase ad “eliminazione diretta” non è giusto che prosegua il suo torneo e magari vinca, come è accaduto con Victoria/Thamela a Saquarema e come potrebbe accadere a Brasilia con Carol/Barbara, che sono già in semifinale, nonostante la sconfitta nel Round of 12 contro Klinger/Klinger.

Nella battaglia del Round of 12, Gottardi/Orsi Toth hanno perso al tie break contro le olandesi, nonostante una partenza a razzo. Nel primo set, infatti, non c’è stata partita. Sull’8-7 un break di 12-2 per le azzurre ha aperto la strada per il 21-12 per la coppia italiana. Nel secondo set punteggio a singhiozzo: 1-5 per le olandesi, 6-5 per le italiane, ancora un paio di break da una parte e dall’altra e finale ai vantaggi con la coppia dei Paesi Bassi che ha avuto la meglio 22-20. Tie break da urlo con le azzurre avanti 5-2, il ribaltone delle olandesi nel finale con un parziale di 0-4 per il 10-14 e l’ulteriore rimonta italiana per il 15-14. Al nono tentativo (contro un solo match ball per Gottardi/Orsi Toth) è arrivato il successo di Bekhuis/van Driel con il punteggio di 22-20.

Nel quarto di finale le azzurre hanno incrociato le statunitensi Nuss/Brasher, altra coppia nuova ma subito ben equilibrata, ed hanno ceduto non senza qualche rimpianto in due set. Nel primo parziale, avanti 14-11, le azzurre hanno subito la rimonta delle statunitensi ed hanno ceduto con il punteggio di 21-18. Nel secondo set tre set ball annullati alle azzurre e ben nove match ball annullati alle statunitensi prima dell’attacco vincente di Brasher per il 25-23 USA.

Nel Round of 12 sono uscite di scena per mano delle vice-campionesse olimpiche canadesi Melissa/Brandie le azzurre Scampoli/Bianchi al termine di un match a senso unico. Nel primo set le nordamericane si sono portate sul 12-8, aprendosi la strada per il 21-14 conclusivo, nel secondo set il 13-7 per le canadesi ha tolto entusiasmo alle italiane che si sono arrese ancora una volta con il punteggio di 21-14.

TORNEO FEMMINILE

Round of 12: Melissa/Brandie CAN [7] – Scampoli/Bianchi ITA [17] [Q] 2-0 (21-14, 21-14)

Carol/Rebecca BRA [5] – Klinger D./Klinger R. AUT [12] 0-2 (19-21, 16-21)

Tina/Anastasija LAT [4] – Cannon/Kraft USA [3] 1-2 (10-21, 21-19, 11-15)

Ana Patrícia/Duda BRA [10] – Thamela/Victoria BRA [1] 2-1 (21-18, 19-21, 15-13)

Nuss/Brasher USA [2] – Anouk/Zoé SUI [8] 2-1 (18-21, 21-16, 15-13)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [13] – van Driel, E./Bekhuis NED [23] [Q] 1-2 (21-12, 20-22, 18-20)

Quarti di finale: Nuss/Brasher USA [2] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [13] 2-0 (21-18, 25-23)

Cannon/Kraft USA [3] – van Driel, E./Bekhuis NED [23] [Q] 0-2 (18-21, 21-23)

Ana Patrícia/Duda BRA [10] – Klinger D./Klinger R. AUT [12] 2-0 (21-12, 21-11)

Melissa/Brandie CAN [7] – Carol/Rebecca BRA [5] 0-2 (14-21, 15-21)

Semifinali: Nuss/Brasher USA [2] – van Driel, E./Bekhuis NED [23] [Q]

Ana Patrícia/Duda BRA [10] – Carol/Rebecca BRA [5]

TORNEO MASCHILE

Round of 12: Plavins/Fokerots LAT [7] – Evandro/Arthur Lanci BRA [15] 1-2 (14-21, 21-17, 29-31)

Łosiak/Bryl POL [5] – Penninga/Immers NED [13] [Q] 2-0 (21-18, 23-21)

Mol, H./Berntsen NOR [9] – Nicolaidis/Carracher AUS [11] 2-0 (21-19, 21-14)

Hammarberg/Berger T. AUT [22] [Q] – Partain/Benesh USA [8] 2-1 (17-21, 21-14, 15-10)

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [2] – Boermans/de Groot NED [3] 0-2 (19-21, 15-21)

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Schachter/Pickett CAN [21] [Q] 2-0 (24-22, 21-15)

Quarti di finale: Łosiak/Bryl POL [5] – Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [2]

Mol, H./Berntsen NOR [9] – Boermans/de Groot NED [3]

Hammarberg/Berger T. AUT [22] [Q] – Evandro/Arthur Lanci BRA [15]

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Plavins/Fokerots LAT [7]