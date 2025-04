Beach volley, Gottardi/Orsi Toth non si fermano: sono nella top 12 a Brasilia! Scampoli/Bianchi avanti

Tre vittorie e due sconfitte è il bottino dell’Italia del beach nella prima giornata di gare nell’Elite di Brasilia. Gottardi/Orsi Toth sono già nel Round of 12 con due vittorie consecutive nel girone, Scampoli/Bianchi hanno vinto la finale per il terzo posto e sono nel Round of 18, a cui vorrebbero accedere nel tabellone maschile Cottafava/Dal Corso, che hanno perso il primo incontro.

Gottardi/Orsi Toth non hanno avuto certo vita facile nel girone ma sono riuscite a superare brillantemente i due ostacoli. Prima hanno avuto di fronte le austriache Klinger/Klinger, che bene si erano comportate nei tornei precedenti e che invece non sono mai riuscite ad entrare in partita contro le azzurre, vittoriose 2-0 (21-14, 21-12) al termine di un match a senso unico.

Nella finale per il primo posto, la coppia azzurra ha affrontato di nuovo le brasiliane Victoria/Thamela, che la scorsa settimana avevano perso contro le italiane e poi, ripescate per i quarti di finale, sono riuscite a vincere il torneo di Saquarema. Qui le azzurre hanno sofferto un po’ di più ma alla fine hanno avuto la meglio 2-0: vinto abbastanza agevolmente il primo set, 21-15, con un break di 5-0 nella fase centrale del parziale. Nel secondo set punteggio sul filo dell’equilibrio, con la coppia italiana che riesce ad avere la meglio, 23-21. La coppia azzurra attende nel Round of 12 la vincente della sfida tra le svizzere Hüberli/Kernen e le olandesi van Driel/Bekhuis. La partita che apre le porte dei quarti di finale è in programma a mezzanotte ora italiana.

Dovrà invece passare dal Round of 18 l’altra coppia italiana, composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi, che, dopo aver superato grazie a un bye le qualificazioni, è uscita sconfitta in tre set dalla semifinale del girone contro le svizzere Anouk/Zoé, numero 8 del ranking. Nel primo set le azzurre hanno visto vanificato un primo tentativo di fuga (6-3), venendo raggiunte a quota 11, poi altro scatto decisivo dal 17 pari al 21-17 che ha chiuso il set a loro favore. Nel secondo set, decisivo il break di 4-0 che ha portato le svizzere sull’11-7, con le italiane che non sono riuscite a rientrare fino al 21-14. Nel tie break la coppia azzurra non è riuscita a fare tesoro di un ottimo vantaggio (10-6) ed ha subito la rimonta della squadra di casa (12-14). Scampoli/Bianchi hanno annullato due match ball (14-14) ma al terzo tentativo le elvetiche hanno avuto la meglio: 16-14.

Nella finale che vale l’accesso alla fase a eliminazione diretta, la coppia azzurra ha battuto 2-0 le spagnole Carro/Paula. Nel primo set grande avvio delle italiane che si sono portate sull’11-6 aprendosi la strada per il successo finale: 21-16. Nel secondo set, sotto 3-7, Scampoli/Bianchi hanno piazzato un break di 5-0 (8-7), e nel finale hanno progressivamente distanziato le rivali fino al 21-17 conclusivo. Nel primo turno a eliminazione diretta, le azzurre affrontano oggi alle 17.00 le francesi Placette/Richard. Chi vincerà questa sfida affronterà le canadesi vice-campionesse del mondo Melissa/Brandie.

In campo maschile non è iniziata con il piede giusto l’avventura di Cottafava/Dal Corso, che nella semifinale del girone sono andati a sbattere, perdendo 2-0, con gli australiani Nicolaidis/Carragher. Nel primo set, decisiva la fase centrale con gli australiani che si sono portati sul 16-12 e hanno mantenuto il vantaggio fino al 21-17. Secondo set a singhiozzo: gli azzurri, sotto 11-15, hanno piazzato un break micidiale di 7-1, portandosi sul 18-16, ma, sul più bello, hanno subito a loro volta il parziale di 1-5, cedendo ai rivali con il punteggio di 19-21. Nella finale che vale l’accesso alla fase a eliminazione diretta, gli azzurri affrontano alle 16.00 i cileni Quintero/Droguett.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni: Pedro/Renato BRA [3] – Gabriel/Felipe Alves BRA [14] 2-1 (21-19, 16-21, 15-10)

Mayer/Penberthy ISV [9] – Schachter/Pickett CAN [8] 0-2 (13-21, 15-21)

Evans/Budinger USA [7] – Vinicius/Heitor BRA [10] 2-0 (26-24, 21-19)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [5] – Droguett/Quintero CHI [12] 0-2 (17-21, 23-25)

Amieva/Bueno ARG [13] – Pedrosa/Campos POR [4] 0-2 (10-21, 17-21)

Guto/Vitor Felipe BRA [15] – Schalk/Shaw USA [2] 0-2 (17-21, 18-21)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [1] – George/Saymon BRA [16] 2-0 (21-14, 23-21)

Hammarberg/Berger T. AUT [11] – Hörl/Pristauz AUT [6] 2-0 (21-17, 21-17)

Gironi. Pool A

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Hörl/Pristauz AUT [24] [Q] 2-1 (21-14, 16-21, 15-8)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Penninga/Immers NED [13] [Q] 2-1 (19-21, 21-17, 20-18)

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] 2-0 (21-11, 21-8)

Hörl/Pristauz AUT [24] [Q] – Penninga/Immers NED [13] [Q]

Pool B

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [2] – Droguett/Quintero CHI [23] [Q] 2-0 (21-14, 21-14)

Nicolaidis/Carracher AUS [11] – Cottafava/Dal Corso ITA [14] [Q] 2-0 (21-17, 21-19)

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [2] – Nicolaidis/Carracher AUS [11] 2-0 (24-22, 23-21)

Droguett/Quintero CHI [23] [Q] – Cottafava/Dal Corso ITA [14] [Q]

Pool C

Boermans/de Groot NED [3] – Hammarberg/Berger T. AUT [22] [Q] 0-2 (13-21, 17-21)

van de Velde/Brouwer NED [10] – Evandro/Arthur Lanci BRA [15] 1-2 (19-21, 21-19, 10-15)

Hammarberg/Berger T. AUT [22] [Q] – Evandro/Arthur Lanci BRA [15] 2-1 (18-21, 24-22, 15-11)

Boermans/de Groot NED [3] – van de Velde/Brouwer NED [10]

Pool D

Diaz/Alayo CUB [4] – Schachter/Pickett CAN [21] [Q] 0-2 (14-21, 15-21)

Mol, H./Berntsen NOR [9] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [16] [Q] 2-0 (21-17, 21-19)

Schachter/Pickett CAN [21] [Q] – Mol, H./Berntsen NOR [9] 0-2 (12-21, 21-23)

Diaz/Alayo CUB [4] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [16] [Q]

Pool E

Łosiak/Bryl POL [5] – Pedro/Renato BRA [20] [Q] 2-0 (21-16, 21-16)

Partain/Benesh USA [8] – Schalk/Shaw USA [17] [Q] 2-0 (21-19, 21-14)

Łosiak/Bryl POL [5] – Partain/Benesh USA [8] 2-0 (21-9, 21-13)

Pedro/Renato BRA [20] [Q] – Schalk/Shaw USA [17] [Q]

Pool F

Arthur/Adrielson BRA [6] – Evans/Budinger USA [19] [Q] 0-2 (20-22, 19-21)

Plavins/Fokerots LAT [7] – Pedrosa/Campos POR [18] [Q] 2-0 (21-18, 21-19)

Evans/Budinger USA [19] [Q] – Plavins/Fokerots LAT [7] 1-2 (16-21, 21-15, 15-21)

Arthur/Adrielson BRA [6] – Pedrosa/Campos POR [18] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni. Scampoli/Bianchi ITA [1] – Bye

Placette/Richard FRA [11] – Vieira/Chamereau FRA [6] 2-1 (21-18, 14-21, 15-12)

Anderson/Bauer USA [5] – van Driel, E./Bekhuis NED [12] 1-2 (21-19, 19-21, 10-15)

Ahtiainen/Lahti FIN [9] – Thainara/Simonetti BRA [8] 2-0 (23-21, 23-21)

Bélanger/Monkhouse CAN [13] – Ciezkowska/Lunio POL [4] 2-1 (24-22, 12-21, 15-11)

Harward/Phillips USA [3] – Roskic/Corah CAN [14] 2-0 (21-19, 21-11)

Carro/Paula ESP [7] – Carol Horta/Elize Maia BRA [10] 2-1 (16-21, 21-19, 15-13)

Verena/Kyce BRA [15] – Fio/Erika PAR [2] 2-0 (21-12, 21-17)

Gironi. Pool A

Thamela/Victoria BRA [1] – Bélanger/Monkhouse CAN [24] [Q] 2-1 (21-15, 16-21, 15-9)

Klinger D./Klinger R. AUT [12] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [13] 0-2 (14-21, 12-21)

Thamela/Victoria BRA [1] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [13] 0-2 (15-21, 21-23)

Bélanger/Monkhouse CAN [24] [Q] – Klinger D./Klinger R. AUT [12] 0-2 (13-21, 13-21)

Pool B

Nuss/Brasher USA [2] – van Driel, E./Bekhuis NED [23] [Q] 2-0 (21-12, 21-17)

Taiana Lima/Talita BRA [11] – Toni/DeBerg USA [14] [Q] 2-0 (21-15, 21-16)

Nuss/Brasher USA [2] – Taiana Lima/Talita BRA [11] 2-0 (21-14, 22-20)

van Driel, E./Bekhuis NED [23] [Q] – Toni/DeBerg USA [14] [Q] 2-0 (22-20, 21-17)

Pool C

Cannon/Kraft USA [3] – Placette/Richard FRA [22] [Q] 1-2 (17-21, 21-12, 12-15)

Ana Patrícia/Duda BRA [10] – Paulikiene/Raupelyte LTU [15] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)

Placette/Richard FRA [22] [Q] – Ana Patrícia/Duda BRA [10] 0-2 (16-21, 12-21)

Cannon/Kraft USA [3] – Paulikiene/Raupelyte LTU [15] [Q] 2-0 (21-13, 21-19)

Pool D

Tina/Anastasija LAT [4] – Ahtiainen/Lahti FIN [21] [Q] 2-1 (16-21, 21-13, 15-12)

Hüberli/Kernen SUI [9] [Q] – Andressa/Tainá BRA [16] 2-0 (21-14, 21-16)

Tina/Anastasija LAT [4] – Hüberli/Kernen SUI [9] [Q] 2-0 (21-16, 21-17)

Ahtiainen/Lahti FIN [21] [Q] – Andressa/Tainá BRA [16] 2-0 (21-19, 21-19)

Pool E

Carol/Rebecca BRA [5] – Carro/Paula ESP [20] [Q] 2-0 (21-13, 21-15)

Anouk/Zoé SUI [8] – Scampoli/Bianchi ITA [17] [Q] 2-1 (17-21, 21-14, 16-14)

Carol/Rebecca BRA [5] – Anouk/Zoé SUI [8] 2-1 (14-21, 21-18, 15-12)

Carro/Paula ESP [20] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [17] [Q] 0-2 (16-21, 17-21)

Pool F

Cheng/Shaw USA [6] – Verena/Kyce BRA [19] [Q] 2-0 (22-20, 21-16)

Melissa/Brandie CAN [7] – Harward/Phillips USA [18] [Q] 2-0 (21-11, 21-15)

Cheng/Shaw USA [6] – Melissa/Brandie CAN [7] 0-2 (18-21, 16-21)

Verena/Kyce BRA [19] [Q] – Harward/Phillips USA [18] [Q] 0-2 (10-21, 18-21)

Round of 18. Placette/Richard FRA [22] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [17] [Q]

Cheng/Shaw USA [6] – Klinger D./Klinger R. AUT [12]

Taiana Lima/Talita BRA [11] – Cannon/Kraft USA [3]

Thamela/Victoria BRA [1] – Ahtiainen/Lahti FIN [21] [Q]

Anouk/Zoé SUI [8] – Harward/Phillips USA [18] [Q]

Hüberli/Kernen SUI [9] [Q] – van Driel, E./Bekhuis NED [23] [Q]