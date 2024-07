Beach volley, Alfieri profeta in patria con Andreatta a Montesilvano! They/Breidenbach sollevano la Coppa Italia

Manuel Alfieri profeta in patria e Sara Breidenbach sul pezzo quando c’è da sollevare un trofeo. Sono queste le certezze che lascia dietro di sè la tappa del campionato italiano che si è conclusa nel week end in una rovente Montesilvano, che assegnava anche la Coppa Italia, primo trofeo della stagione 2024.

Manuel Alfieri, deus ex machina assieme al padre dello stabilimento 4 Vele di Pescara, a pochi chilometri da dove si è disputato il torneo, ha conquistato una delle vittorie più belle in carriera, a fianco del nuovo compagno Tiziano Andreatta, uno abituato a vincere sia a questi livelli che nei tornei internazionali, e contro una coppia di miti non solo del beach volley come Daniele Lupo e Ivan Zaytsev, anche loro alla prima finale da quando hanno iniziato l’avventura agli ordini di Marco Solustri.

Di spunti il torneo di Montesilvano in finale ne ha offerti non pochi: Alfieri/Andreatta hanno vinto 2-1 una finale tiratissima con Lupo/Zaytsev. Vinto 21-11 senza problemi il primo set, Alfieri/Andreatta hanno subito la reazione dei rivali nel finale del secondo parziale, vinto 21-17 da Lupo/Zaytsev. Nel terzo set Andreatta/Alfieri hanno preso il largo nella parte centrale (13-9) ma nel finale hanno subito la rimonta degli avversari che sono arrivati fino al 14-13 prima di arrendersi alla diagonale di Andreatta per il 15-13 conclusivo. Nella finale per il terzo posto l’inossidabile Dal Molin, in coppia con Caminati ha conquistato un altro podio di prestigio battendo 2-0 (21-12, 21-9) i campioni in carica Benzi/Bonifazi.

Così il quarto turno perdenti: Brucini/Podestà-Caminati/Dal Molin 0-2 (18-21, 15-21), Azaad/Rossi-Benzi/Bonifazi 1-2 (19-21, 21-11, 11-15)

Così le semifinali: Zaytsev/Lupo-Caminati/Dal Molin 2-0 (21-10, 21-15), Alfieri/Andreatta-Benzi/Bonifazi 2-0 (21-17, 21-14)

In campo femminile in finale di fronte le due campionesse italiane in carica: da una parte Sara Breidenbach, in coppia con Chiara They, dall’altra Giada Benazzi in coppia con Michela Lantignotti. Due vittorie nelle semifinali di Caorle e Catania per le romagnole, un successo per la coppia emiliano-lombarda nella semifinale vinceti di Montesilvano. Solita partita tiratissima con They/Breidenbach che hanno vinto 2-1. Perso 13-21 il primo parziale, Breidenbach e They hanno vincto un secondo parziale tiratissimo con il punteggio di 28-26. Grande equilibrio anche nel terzo set con la vittoria 15-12 di They/Breidenbach. Nella finale per il terzo posto Bianchi/Orsi Toth hanno battuto 2-0 (23-21, 21-15) Belliero Piccinin/Cavestro e hanno conquistato il terzo gradino del podio.

Così il quarto turno perdenti: Belliero Piccinin/Cavestro-Sestini/Ditta 2-1 (17-21, 21-12, 15-10), Sanguigni/Balducci-Benazzi/Lantignotti 0-2 (16-21, 15-21)

Così le semifinali: They/Breidenbach-Belliero Piccinin/Cavestro 2-0 (21-15, 21-13), Bianchi/Orsi Toth-Benazzi/Lantignotti 0-2 (17-21, 14-21)