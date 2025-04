Luciano Darderi comincia bene a Monaco, battuto O’Connell all’esordio

Luciano Darderi comincia con una vittoria il suo cammino all’ATP 500 di Monaco di Baviera. Dopo il forfait all’ultimo minuto del ceco Jiri Lehecka, suo avversario originale, dall’altra parte della rete arriva, come lucky loser, l’australiano Christopher O’Connell. Il risultato finale dice 7-6(3) 7-6(3): per il nativo di Villa Gesell ora il confronto con il serbo Miomir Kecmanovic.

L’inizio per Darderi non si può definire un granché, dal momento che O’Connell è più incisivo di lui in varie occasioni. In particolare, nel quarto game l’australiano ha due palle break, salvate con una buona prima e un gran rovescio lungolinea, e anche nel sesto ha la chance di allungare. Non accade nulla di tutto ciò, anche se i turni in risposta per l’italoargentino sono complicati perché è difficile entrare sul servizio di O’Connell. Si va così al tie-break, nel quale il primo a prendere il minibreak di vantaggio è l’australiano. Questo, però, porta Darderi a reagire: quattro punti di fila, poi prende la rete sul 6-3 e chiude così il set.

Nel secondo parziale c’è più incisività da parte di Darderi, maggiormente in grado di prendere in mano le redini del gioco, anche se questo molto a lungo porta solo a game lottati. Sull’1-1 l’italoargentino non riesce a sfruttare una situazione di 0-30, mentre sul 3-3 c’è un game decisamente lungo che in qualche modo O’Connell riesce a portare a casa. Sul 4-4 arriva la prima occasione vera per Darderi, ma la palla break se ne va a seguito di un breve duello a rete, così come una seconda non va a segno. Dopo un altro 0-30 privo di effetti, arriva un altro tie-break che ha sostanzialmente un andamento vicinissimo a quello del primo: un secondo 7-3 certifica l’approdo al secondo turno.

I numeri raccontano di un Darderi decisamente più propositivo con 44 vincenti a 28, contro un identico numero di errori gratuiti (24). Sebbene l’incertezza sia stata pressoché totale un po’ su tutta la linea, qualche punto in più l’italoargentino ce l’ha lo stesso (89-80) nell’ora e 56 minuti di gioco.