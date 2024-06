Sport in tv oggi (venerdì 21 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 21 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Europei di scherma con l’Italia che punta a rimpinguare il proprio medagliere nella prova a squadre. Di scena quest’oggi le gare del fioretto maschile e della spada femminile. Fari puntati poi sull’inizio del week end di F1 a Barcellona, con la Ferrari che va a caccia di un riscatto dopo la brutta prestazione di Montreal (Canada).

In primo piano i tornei di tennis con gli eventi ad Halle, Londra, Birmingha e Berlino. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto in campo. Prende il via il Trofeo Settecolli di nuoto con tanta Italia al via, considerando poi una qualificazione olimpica da conquistare per alcuni atleti. Questo e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 21 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 21 giugno

04.00 Badminton, BWF World Tour (Kaohsiung Masters) – Diretta streaming su BWF Tv.

08.15 Tiro con l’Arco, Coppa del Mondo: terza giornata – nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Nuoto, Trofeo Settecolli 2024: prima giornata (eliminatorie) – Nessuna copertura tv/streaming.

09.30 Nuoto, Europei 2024: quinta giornata (batterie) – Diretta streaming su eurovisionsport.com.

09.00 Scherma, Europei 2024: Spada Femminile a squadre – Diretta tv su Eurosport2 HD dalle 16.25 e dalle 21.00 su RaiSport HD; in streaming sul canale Youtube FIE Fencing Channel (dalle 9.00); eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, RaiPlay (dalle 16.25).

09.55 Arrampica sportiva, Olympic Qualifier Series a Budapest – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

09.55 BMX, Olympic Qualifier Series a Budapest – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

10.00 Tuffi, Europei 2024: quinta giornata – Diretta streaming su eurovisionsport.com.

10.00 Scherma, Europei 2024: Fioretto Maschile a squadre – Diretta tv su Eurosport2 HD dalle 16.25 e dalle 21.00 su RaiSport HD; in streaming sul canale Youtube FIE Fencing Channel (dalle 9.00); eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, RaiPlay (dalle 16.25).

11.00 Tennis, WTA Berlino: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 15.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

11.35 Skateboard, Olympic Qualifier Series – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.00 Tennis, ATP Halle: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 15.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Struff 3° match e inizio programma dalle 12.00)

12.00 Tennis, WTA Birmingham: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 15.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW

(Cocciaretto vs Shnaider 1° match e inizio programma dalle 12.00)

12.00 Tennis, ATP Halle: semifinali doppio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 15.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Hanfmann/Koepfer 1° match e inizio dalle 12.00)

12.00 Volley femminile, Nations League 2024: Italia vs USA – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

13.00 Tennis, Quenn’s: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 15.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Harris 2° match e inizio programma dalle 13.00)

13.30 F1, GP Spagna: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.

15.00 Calcio, Europei 2024: Slovacchia vs Ucraina – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW.

17.00 F1, GP Spagna: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo, NOW.

18.00 Golf, Dicks Open: prima giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

18.00 Calcio, Europei 2024: Polonia-Austria – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW.

18.00 Nuoto, Trofeo Settecolli 2024: prima giornata (Finali) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.30 Nuoto, Europei 2024: quinta giornata (semifinali e Finali) – Diretta streaming su eurovisionsport.com.

18.40 Equitazione, League of Nations a Rotterdam – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Golf, Travelers Championship: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Europei 2024: Olanda-Francia – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE

Venerdì 21 giugno

18:25 Motor News: La preview del GP di Spagna. Conduce: Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

19:05 Waterpolo Preview con Arnaldo Deserti, ds De Akker Bologna. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv

21:00 Run2u con Francesco Fortunato: atleta e Ottaviano Iuliano, Mar.maggiore. Comandante sezione atletica del centro sportivo carabinieri. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv

21:00 TennisMania Speciale Halle Open con Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv