LIVE Nuoto, Europei 2024 in DIRETTA: Popovici alla caccia del bis nei 200 stile libero

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sessione pomeridiana della quinta giornata di gara degli Europei 2024 di nuoto in vasca lunga in corso a Belgrado (Serbia). Nonostante le assenze di molti big del Vecchio Continente, tra cui tutti gli atleti azzurri, i quali saranno impegnati da quest’oggi nel Sette Colli, la manifestazione continentale sta comunque offrendo emozioni e grandi prestazioni, e la speranza è quella di assistere anche nella giornata odierna a ottime performance.

Il grande nome che concentrerà su di sé le attenzioni degli addetti ai lavori è David Popovici. Il 19enne romeno quest’oggi sarà impegnato per la finale dei 200 stile libero. Dopo essersi messo al collo la medaglia d’oro nella gara regina, i 100 metri, Popovici cercherà indicazioni importanti in vista di Parigi anche nella distanza doppia. Nei 50 dorso uomini, l’uomo da battere sarà Apostolos Christou: il greco vuole riconfermarsi sul trono d’Europa dopo il titolo conquistato a Roma due anni fa.

Grande attesa per vedere in azione Kristof Milak nella sua gara, i 200 farfalla. Il campione magiaro ha sì conquistato l’oro nelle due vasche, ma senza destare particolare stupore. L’obiettivo sarà ovviamente quello della qualificazione alla finale di domani. Tra le ragazze ritorna in acqua Anastasia Gorbenko per le semifinali dei 200 misti, da tenere d’occhio anche Danielle Hill nelle semifinali dei 100 dorso dopo il titolo acquisito nella gara su vasca singola: anche loro due devono prima passare per i crocevia delle batterie.

Il via della fase finale del programma giornaliero è previsto per le 18.30.