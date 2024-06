LIVE Olanda-Francia, Europei calcio 2024 in DIRETTA: gara insidiosa per i Galletti senza Mbappé

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Olanda-Francia, Europei calcio 2024 in DIRETTA, in grave dubbio la presenza del fenomeno francese Mbappé.

La Francia torna in campo dopo la vittoria contro l’Austria: sfida contro l’Olanda con il dubbio legato a Kylian Mbappé. La squadra di Didier Deschamps è pronta per tornare in campo. Alla Red Bull Arena di Lipsia, affronteranno l’Olanda che, come i francesi, ha ottenuto tre punti nella prima partita del gruppo D, rimontando contro la Polonia. Olanda che punta su Gakpo, Depay e il giovane talento olandese Xavi Simons.

Per entrambe le squadre, c’è già la possibilità di assicurarsi un posto negli ottavi di finale: chi vincerà sarà sicuro di qualificarsi al turno successivo. Rimane l’incognita Mbappé per la Francia, a causa dell’infortunio e della frattura del setto nasale subito nel finale della partita vinta contro l’Austria. Al massimo il fenomeno francese sarà in panchina con la maschera in viso, titolare Giroud.

Probabili formazioni

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Simons, Depay, Gakpo.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Giroud, Thuram.

