LIVE Sinner-Struff, ATP Halle 2024 in DIRETTA: altro turno complicato contro uno specialista

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff, valido per i quarti di finale dell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca l’altoatesino (n.1 del mondo) dovrà affrontare un altro turno complicato contro un tennista che sa esprimersi molto bene su questa superficie e, giocando in casa, darà quel qualcosa in più.

Il 22enne pusterese è reduce dall’impegnativo ottavo di finale contro l’ungherese Fabian Marozsan. Una partita che si è risolta in tre set, con Sinner che ha faticato non poco a domare il proprio rivale. Il magiaro ha impegnato Sinner specialmente nel secondo set e ha fatto suo il parziale al tie-break. Jannik ha avuto il merito di resettare e di esprimersi al meglio nel set decisivo.

Servirà però fare meglio in questo incontro. Se si vanno a valutare i precedenti, lo storico sorride all’italiano, viste le vittorie recenti a Indian Wells e a Montecarlo, sul cemento californiano e sulla terra rossa monegasca. Tuttavia, in questo caso si gioca sull’erba e tutto cambia per le caratteristiche dei tennisti. Sinner dovrà essere in grado di disinnescare il servizio del suo rivale, nonché i potenti colpi da fondo.

La partita è la terza prevista sul Centrale, il cui programma prenderà il via dalle 12:00.