LIVE Italia-USA, Nations League volley femminile in DIRETTA: quarto di finale da dentro o fuori

Il precedente di Italia-USA

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, quarto di finale della Nations League di volley femminile che va in scena a Bangkok (Thailandia). Le azzurre si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta del prestigioso torneo internazionale itinerante con ben dieci vittorie all’attivo e forti del secondo posto in classifica generale, meritandosi così l’incrocio con le americane, che hanno staccato il pass per la Final Eight soltanto all’ultimo assalto e con la settima piazza in graduatoria.

L’Italia ha battuto le Campionesse Olimpiche a Fukuoka la scorsa settimana e andrà a caccia del bis in terra asiatica, con l’obiettivo di qualificarsi alla semifinale da disputare contro la vincente della sfida tra Polonia e Turchia. Si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato e avvincente tra due formazioni che tra poco più di un mese andranno a caccia delle medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’Italia si affiderà all’opposto Paola Egonu, alla palleggiatrice Alessia Orro, alle schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti (se avrà recuperato, altrimenti ci sarà Alice Degradi), alle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, al libero Monica De Gennaro. Dall’altra parte della rete spiccano le attaccanti Drews, Thompson, Cook, Skinner, Larson e le centrali Ogbogu, Washington e Rettke.

Si inizia alle ore 12.00.