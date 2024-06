LIVE F1, GP Spagna 2024 in DIRETTA: la Ferrari cerca risposte nelle prove libere al Montmelò

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna 2024, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo un weekend di riposo, il circus torna in Europa e fa tappa a Barcellona per un banco di prova fondamentale per capire gli effettivi valori in campo tra le varie macchine.

Favorito d’obbligo Max Verstappen, leader del campionato e reduce da una bellissima vittoria in Canada, che potrebbe fare la differenza grazie ad una Red Bull sulla carta superiore alla concorrenza in questo contesto. Il circuito di Montmelò dovrebbe esaltare le caratteristiche della RB20, anche se Ferrari e soprattutto McLaren sono ormai abbastanza vicine quasi ovunque.

Grande curiosità per vedere in azione le Rosse di Charles Leclerc e del padrone di casa iberico Carlos Sainz, dopo la debacle di Montreal. La Scuderia di Maranello è chiamata ad una forte reazione e introduce un nuovo fondo sulla SF-24, con l’obiettivo di tornare a battagliare almeno per il podio raccogliendo così dati incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Si comincia alle ore 13.30 con il semaforo verde della prima sessione di prove libere della Formula 1 al Montmelò, mentre la FP2 scatterà nel pomeriggio alle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della corsa al titolo: buon divertimento!