LIVE Musetti-Harris, ATP Queen’s 2024 in DIRETTA: attenzione alla rivelazione britannica

Diretta Live del quarto di finale dell'ATP 500 del Queen's tra Lorenzo Musetti e Billy Harris.

Fuori dai prati, questa partita non avrebbe storia. Sulla superficie preferita, la WC britannica (n.138 del mondo virtuale), spintosi fino ai quarti dopo aver sconfitto in tre set Etcheverry e in due Mpetshi-Perricard, può giocarsi le sue carte importanti. Musetti è sopravvissuto alla battaglia di oltre 2 ore e mezza contro Brandon Nakashima, che ha venduto carissima la pelle prima di cedere per 6-4 al set decisivo, dopo che non aveva sfruttato due chance di portarsi a servire per il match.

L’azzurro sta vivendo una stagione sull’erba oltremodo positiva, in cui ha raggiunto la semifinale a Stoccarda perdendo da Berrettini e, con i quarti a Londra, si è assicurato la possibilità di scalare quantomeno una posizione virtuale, portandosi al n. 29 del mondo provvisorio. La testa di serie a Wimbledon non è in dubbio, serve però un altro passo in questo torneo per giocarsi una possibile semifinale contro il vincente tra Jordan Thompson e Taylor Fritz, che apriranno il programma sul centrale.

