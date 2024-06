LIVE Nuoto, Settecolli 2024 in DIRETTA: ultimo test per l’Italia prima delle Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Trofeo Settecolli 2024, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia Giochi Olimpici in programma fra poco più di un mese. Quasi due anni dopo la grande festa dell’Europeo con la pioggia di medaglie per l’Italia, gli azzurri si ritrovano ancora qui, per il Trofeo Sette Colli, nella piscina dei trionfi al Foro Italico per lanciare la volata in vista di Parigi 2024, in concomitanza con il Campionato Europeo di Belgrado ma con un parterre di atleti da fare invidia a un Mondiale. Ai blocchi di partenza ci saranno quasi 1000 atleti in rappresentanza di 51 nazioni.

Il Trofeo Settecolli rappresenterà l’ultima opportunità per gli atleti italiani per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per le staffette con posti ancora disponibili, verranno considerate le migliori prestazioni cronometriche ottenute in finale A, a condizione che siano pari o inferiori all’Olympic Qualifying Time stabilito da World Aquatics per la partecipazione individuale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Si parte subito col botto: i 100 dorso che vedono al via Thomas Ceccon, campione iridato del 2022 e primatista mondiale, già qualificato per Parigi, a cui vorrebbe affiancarsi Michele Lamberti. Ci sarà una nutrita presenza olandese con Giele, De Waard e Toussaint nei 50 dorso donne. Per l’Italia la veterana Silvia Scalia e tante giovani interessanti, in particolare Gorlier e Gaetani. I 400 stile libero uomini potrebbero essere la gara della rinascita, dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, per Marco De Tullio che proverà a strappare la qualificazione ma attenzione anche al giovane Alessandro Ragaini che potrebbe lanciare un segnale importante anche se la sua preparazione è rivolta solo a Parigi, dove è già qualificato sui 200. Attenzione all’irlandese Wiffen, uno dei grandi protagonisti del mezzofondo in prospettiva Parigi. Spettacolo, con le italiane destinate al ruolo di sparring partner ma in crescita rispetto alle stagioni precedenti, nei 200 stile donne con Sjobhan Haughey di Hong Kong, la britannica Freya Anderson e la grande protagonista dell’Europeo 2022, l’olandese Merrit Steenbergen. In casa azzurra c’è da costruire la staffetta 4×200 e il movimento, non ancora su livelli elevatissimi, è in fermento.

A seguire una delle gare più attese, i 100 rana uomini, con la qualificazione già ottenuta da Nicolò Martinenghi e il secondo posto ancora da assegnare. L’impressione è che sarà lotta a tre tra Ludovico Blu Art Viberti, che ha rappresentato l’Italia a Doha, Simone Cerasuolo, che ha cercato di allungare il suo raggio d’azione fino ai 100 rana dopo aver ottenuto ottimi risultati sui 50, e il vice-campione europeo di Roma Federico Poggio, che ha il personale migliore e deve ritrovarsi dopo una prima parte di stagione di livello non straordinario. Gli azzurri se la vedranno con la star assoluta della specialità, il britannico Adam Peaty, due volte campione olimpico e in crescita costante di condizione, e l’argento olimpico di Tokyo, l’olandese Arno Kamminga. Giochi già fatti per la Nazionale dei Giochi nei 100 rana femminili. Benedetta Pilato, che un anno fa era impegnata negli esami di maturità, vuole lanciare un segnale chiaro alle rivali, così come Lisa Angiolini, già qualificata a Parigi da Riccione e forse più rivolta al tentativo di qualificazione anche sui 200. Al via c’è la regina della rana degli ultimi tre lustri, Ruta Meylutyte e ci sono anche Schouten e Hansson.

Nei 100 farfalla uomini l’Italia va a caccia di certezze. Si attende uno squillo da Federico Burdisso, che ha l’ultima possibilità di conquistare il posto per Parigi e andare a difendere lo splendido bronzo dei 200 farfalla ma magari anche a supportare la 4×100 mista. Attenzione ad Alberto Razzetti che al momento è il più serio candidato al posto da staffettista. Al via due star come Guy e Le Clos che lanciano la volata in vista di Parigi dove sperano di essere ancora protagonisti. Le farfalliste azzurre scaldano i motori con i 50 in vista di un 100 dove vanno lanciati segnali chiari anche in prospettiva staffetta mista. La star qui è la svedese Sarah Sjoestroem ma sarà bello veder e in vasca anche la giapponese Rikako Ikee, che ha ritrovato qualità dopo una bruttissima malattia. In chiusura i 50 stile libero maschili con Lorenzo Zazzeri e Leonard Deplano che hanno già staccato il pass per Parigi e Alessandro Miressi che proverà a lanciare i primi messaggi di risposta ai suoi rivali dei 100 che hanno fatto segnare tempi di altissimo spessore nei giorni scorsi. Si chiude con i 1500 stile libero donne con grande favorita la padrona di casa Simona Quadarella. Gara particolare perchè Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi proveranno a centrare il minimo per Parigi per poi essere al via anche della gara in acque libere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del Trofeo Settecolli 2024 alla Piscina del Foro Italico di Roma: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.00 con la sessione mattutina, mentre quella pomeridiana è in programma alle 18.00. Buon divertimento!