Sport in tv oggi (sabato 15 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 15 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande attesa per l’Italia, che in serata affronterà l’Albania nella partita d’esordio degli Europei di calcio. L’Italia sfiderà gli USA nella Nations League di volley femminile, proseguono gli Europei di nuoto artistico e nuoto di fondo, ai Mondiali di pentathlon si assegnano le prime medaglie, avanzano anche gli Europei di canoa velocità.

Attesissimo derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti nella semifinale dell’ATP 250 di Stoccarda. Da non perdere la Superbike a Misano, mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Giro di Svizzera, Giro d’Italia Next Gen, Giro di Slovenia, Giro del Belgio. Nel pomeriggio incomincerà la 24 Ore di Le Mans, da seguire anche la Coppa del Mondo di mountain bike e il terzo giro degli US Open di golf.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 15 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 15 giugno

02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Australia (diretta streaming su BWF Tv)

02.30 BASKET (NBA Finals) – Gara-4: Dallas Mavericks-Boston Celtics (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Canada-Francia (diretta streaming su VBTV)

05.30 PENTATHLON (Mondiali) – Finale femminile (diretta streaming su UIPM Tv, Olympic Channel)

06.35 RUGBY (Super Rugby) – Hurricanes-Chiefs (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

07.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Repubblica Dominicana-Bulgaria (diretta streaming su VBTV)

08.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Italia-USA (diretta streaming su VBTV, DAZN)

08.30 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet maschile/femminile a Lonato, 50 targets (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 CANOA VELOCITÀ (Europei) – Semifinali (diretta streaming sul canale YouTube Planet Canoe)

09.00 NUOTO DI FONDO (Europei) – Staffetta mista 4×1500 (diretta streaming su Eurovision TV)

09.00 SUPERBIKE – GP Emilia Romagna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 PADEL – Premier Padel a Bordeaux (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 PENTATHLON (Mondiali) – Finale maschile (diretta streaming su UIPM Tv, Olympic Channel)

11.00 SUPERBIKE – GP Emilia Romagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Polonia-Thailandia (diretta streaming su VBTV)

11.00 TENNIS – ATP 250 ‘s-Hertogenbosch, quarti di finale e semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.05 CICLISMO – Giro di Slovenia, quarta tappa: Skofljica-Krvavec (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 13.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.00)

11.05 CICLISMO FEMMINILE – Giro di Svizzera, prima tappa: Villars-sur-Ollon – Villars-sur-Ollon (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.20 CICLISMO – Giro d’Italia Next Gen, settima tappa: Montegrotto Terme-Zocca (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 14.20; sintesi in differita su RaiSportHD alle ore 19.00)

11.30 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill junior femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

11.30 TIRO CON L’ARCO (Preolimpico) – Gara a squadre maschile (diretta streaming su Archery+ Tv)

12.00 TENNIS – ATP 250 Stoccarda, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Berrettini–Musetti (secondo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 14.00)

12.00 TENNIS – WTA 250 Nottingham, quarti di finale e semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 TENNIS – WTA 250 ‘s-Hertogenbosch, quarti di finale semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

12.00 MOTORSPORT – 24 Ore di Le Mans, warm-up (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill junior maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

12.20 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Giappone-Serbia (diretta streaming su VBTV)

12.50 CANOA VELOCITÀ (Europei) – Finali (diretta streaming sul canale YouTube Planet Canoe)

13.00 CICLISMO – Giro del Belgio, quarta tappa: Durbuy-Durbuy (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.15)

13.15 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill elite femminile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

14.00 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill elite maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

14.00 SUPERBIKE – GP Emilia Romagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Cina-Turchia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

15.00 CALCIO (Europei) – Ungheria-Svizzera (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 GOLF – US Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 MOTORSPORT – 24 Ore di Le Mans, gara (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 CALCIO FIORENTINO – Finale: Azzurri-Rossi (diretta streaming su DAZN)

16.00 RUGBY (United Rugby Championship, semifinale) – Bulls-Leinster (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 FOOTBALL AMERICANO (IFL, semifinale) – Skorpions Varese-Parma (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Europei) – Spagna-Croazia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 RUGBY (United Rugby Championship, semifinale) – Munster-Glasgow (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europei) – Italia-Albania (diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Union Santa Fe-San Lorenzo (diretta streaming su Mola Tv)

23.00 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Huracan-Rivadavia (diretta streaming su Mola Tv)

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 8.30

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI FONDO DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI SUPERBIKE ALLE 11.00 E ALLE 14.00