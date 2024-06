LIVE Italia-Albania, Europei calcio 2024 in DIRETTA: esordio già decisivo in un girone di ferro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Albania, primo incontro della fase a gironi degli Europei di calcio 2024. I campioni in carica iniziano la difesa del titolo al Signal Iduna Park di Dortmund contro l’Albania. L’incontro, nonostante sia il primo, è già decisivo per il passaggio del turno in un girone di ferro con Spagna e Croazia.

Nelle due amichevole in preparazione degli Europei l’Italia non ha brillato. Gli azzurri hanno prima ottenuto un pareggio a reti bianche con la Turchia e poi una vittoria di misura sulla Bosnia-Erzegovina. Contro quest’ultima gli italiani hanno vinto per 1-0 grazie alla rete di Frattesi nei minuti finali di primo tempo.

Gli azzurri di Luciano Spalletti non possono permettersi di sottovalutare l’Albania, alla seconda partecipazione della propria storia agli Europei. Il CT Sylvinho potrà contare su diverse conoscenze del calcio italiano, a partire dal portiere. Tra i convocati dei balcanici spiccano i nomi di Hysaj, Djimsiti ed Asllani, militanti rispettivamente nella Lazio, Atalanta e nell’Inter.

Italia-Albania sarà arbitrata dal tedesco Felix Zwayer, che fischierà l’inizio dell’incontro alle 21.00. L’incontro sarà visibile su Rai 1 e su Sky Sport Uno, mentre la copertura streaming sarà affidata a Rai Play e Sky Go. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Albania, primo incontro degli Europei 2024, con aggiornamento minuto dopo minuto. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Barella, Jorginho, Chiesa, Frattesi, Pellegrini, Scamacca. CT. L. Spalletti.

ALBANIA (4-3-3): Berisha, Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Bajrami, Asani, Broja, Seferi. CT. Sylvinho