LIVE Italia-USA, Nations League volley femminile in DIRETTA: sfida alle campionesse olimpiche!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, incontro della terza settimana della Nations League di volley femminile 2024. Le azzurre di Julio Velasco tornano in campo a Fukuoka (Giappone) in una sfida di altissimo livello contro le campionesse olimpiche in carica.

In questa settimana giapponese le italiane hanno ottenuto due grandi risultati grazie ai successi contro il Canada (25-16, 25-15, 25-14) e con la Corea del Sud (25-16, 25-11, 25-13). Le azzurre hanno prima strappato il pass per i prossimi Giochi Olimpici e poi ottenuto la qualificazione per la Final Eight di questa Nations League. L’Italia, forte di otto successi in dieci incontri, ha ottenuto 25 punti che l’hanno collocata al terzo posto provvisorio.

Le americane sono ancora alla ricerca della qualificazione matematica per la fase finale di questa competizione. Le statunitensi sono al momento in settima posizione, l’ultima utile per ottenere un pass per Bangkok. In questa settimana giapponese gli USA hanno sconfitto prima la Francia (25-14, 26-24, 25-20) e poi l’Olanda (25-21, 25-20, 25-22) in uno scontro diretto per la Final Eight.

La sfida tra Italia e USA inizierà alle 8.30 italiane. Non è prevista copertura televisiva per l’evento, che sarà trasmesso in streaming su DAZN e VBTV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, incontro della Nations League 2024, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!