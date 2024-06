LIVE Superbike, GP Misano 2024 in DIRETTA: Bulega e gli italiani in cerca di gloria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del GP di Misano 2024, quarto appuntamento del Mondiale 2024 in scena sul circuito Marco Simoncelli. Per la giornata odierna assisteremo a due segmenti molto importanti: la Superpole e gara-1.

Sono tanti gli argomenti sul piatto dopo un venerdì interamente dedicato alle prove libere: nella prima sessione infatti a svettare è stato Toprak Razgatlioglu, unico a scendere in prima battuta sotto il minuto e 34 secondi. Nel pomeriggio invece e salito in cattedra il ducatista Nicolò Bulega, abile a segnare 1’33.511 piazzandosi davanti al compagno di squadra Alvaro Bautista ed alla Yamaha di Remy Gardner, terzo a +0.410.

A caccia di un piazzamento di lusso ci saranno anche Andrea Iannone, quarto in FP2, così come Micheal Ruben Rinladi, Andrea Locatelli e Danilo Petrucci, rispettivamente decimo, undicesimo e dodicesimo in occasione della seconda sessione di prove. Ma saranno le qualifiche (primo segmento di giornata) a dare l’ultima parola.

Ricordiamo velocemente la classifica piloti: dopo tre appuntamenti Alvaro Bautista è in testa con 123 punti a sei lunghezze da Toprak Razgatlioglu, secondo con 117 precedendo Nicolò Bulega, terzo a 109.

L'inizio della Superpole è previsto per le 11.00, mentre gara-2 scatterà alle 14.00.