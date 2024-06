LIVE Giro di Svizzera 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Adam Yates e Almeida si sfidano in salita per la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della tappa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro di Svizzera: 118 km con partenza e arrivo a Villars-sur-Ollon. I ciclisti dovranno affrontare per due volte il Col de la Croix (3,8 km all’8,8% di pendenza media): la prima in partenza e la seconda a metà frazione, dopo essere passati dal GPM di Villars-sur-Olon. Quell’ascesa di 7,9 km al 7,7% andrà poi percorsa anche nel finale e condurrà al traguardo.

Intenso arrivo in salita per la penultima giornata di gara in terra elvetica, a precedere la cronometro conclusiva di domani. La lotta per la vittoria in classifica generale è tra due alfieri della UAE Emirates, ovvero il britannico Adam Yates e il portoghese Joao Almeida, attualmente separati da 27 secondi. Ci potrebbero provare anche il danese Mattias Skjelmose, il colombiano Egan Bernal e il britannico Tom Pidcock e lo spagnolo Enric Mas.

