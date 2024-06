LIVE Nuoto di fondo, Europei 2024 in DIRETTA: Italia a caccia dell’oro in staffetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI FONDO

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di nuoto di fondo a Belgrado che prevede la staffetta 4×1500 metri mista. Si tratta dell’ultimo test per gli specialisti delle acque libere prima dei Giochi di Parigi che si dovrebbero disputare sulla Senna, inquinamento permettendo. Si gareggia nelle acque dell’Ada Ciganlija, un’isola del fiume Sava, trasformata in penisola, che sorge all’interno della città (dal lato opposto scorre il Danubio). E’ come l’Isola Margherita a Budapest. Conosciuto anche come il “Mare di Belgrado”.

A una gara dal termine della kermesse continentale l’Italia ha già la certezza di avere conquistato la vittoria nel medagliere di specialità con 3 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Ad inseguirla la Germania che al massimo oggi potrà pareggiare il numero degli ori ma non potrà scavalcare la squadra azzurra, la cui presenza fino a questo momento è stata imponente nel medagliere. Si chiude con la staffetta e, in assenza dei big Paltrinieri e Acerenza e con Verani e Pozzobon reduci dalla 25 km, le scelte del tecnico Stefano Rubaudo sono abbastanza obbligate con un quartetto compatto che può prendersi ottime soddisfazioni. Ci sarà Giulia Gabbrielleschi al lancio, bronzo nella 10 km, poi Ginevra Taddeucci, argento nella 5 km, Andrea Filadelli, settimo nella 5 km ma grande protagonista due settimane fa a Golfo Aranci del successo degli azzurri in staffetta e infine Marcello Guidi, bronzo nella 5 km.

Per Gabbrielleschi e Taddeucci si tratta anche di un test probante in vista dei 1500 del Settecolli che potrebbero aprire la strada alla seconda azzurra qualificata per i Giochi nelle acque libere. Le avversarie degli azzurri saranno Spagna, Germania, Israele, Ungheria, Francia e Slovacchia.

Si parte alle 12.00.