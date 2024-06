Sport in tv oggi (giovedì 13 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, giovedì 13 giugno: in programma il tennis con quattro tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Giro Next Gen ed il Giro di Svizzera, il nuoto artistico con gli Europei, il nuoto di fondo con gli Europei, il pentathlon con i Mondiali, e molto altro.

A ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, per il Libema Open 2024 di tennis, sull’erba outdoor neerlandese, si completeranno gli ottavi di finale: l’azzurro Luca Nardi affronterà sul Court 1 il numero 7 del seeding, lo statunitense Sebastian Korda, alle ore 11.00. Si tratta di una prima assoluta: non ci sono precedenti tra i due.

Per quanto concerne gli Europei 2024 di nuoto di fondo, l’Italia sarà protagonista nelle due gare in programma, ovvero le distanze non olimpiche sui 5 km, maschile e femminile, con tre azzurri al via tra gli uomini alle ore 09.00, ovvero Marcello Guidi, Andrea Filadelli e Vincenzo Caso, e due azzurre tra le donne alle ore 12.00, ovvero Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci.

A Belgrado, in Serbia, continueranno quest’oggi, gli Europei 2024 di nuoto artistico: l’Italia sarà presente nelle finali del solo libero femminile, con Valentina Bisi dalle ore 10.30, del solo libero maschile, con Giorgio Minisini dalle ore 11.35, e del team acrobatico open, con Beatrice Andina, Giorgia Lucia Macino, Valentina Bisi, Marta Murru, Beatrice Esegio, Carmen Rocchino, Alessia Macchi e Sophie Tabbiani, dalle ore 16.30.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 13 giugno

02.30 Basket NBA, finale: Dallas-Boston – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, NOW

05.00 Pentathlon, Mondiali Zhengzhou: ranking round scherma semifinali maschili – UIPM TV

08.30 Canoa velocità e paracanoa, Europei: sessione mattutina – YouTube Europe Canoe Association

08.30 Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato: qualificazioni trap maschile e femminile (50 piattelli) – Nessuna copertura tv / streaming

08.45 Pentathlon, Mondiali Zhengzhou: Semifinale A femminile – UIPM TV

09.00 Nuoto di fondo, Europei: 5 km maschile – Eurovision Sport

10.30 Nuoto artistico, Europei: solo libero femminile, finale – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

10.40 Ciclismo, Giro di Slovenia: 2a tappa – 12.55 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

10.50 Cerimonia di consegna del Tricolore agli Alfieri Olimpici e Paralimpici – Rai 2 HD, Rai Play

11.00 Tennis, ATP 250 Stoccarda: ottavi (3° match dalle 11.00, non prima delle 14.30 Berrettini-Shapovalov) – 11.00-13.15 Sky Sport Uno, 11.00-18.30 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei, Tennis TV

11.00 Tennis, ATP 250 ‘s-Hertogenbosch: ottavi (1° match alle 11.00 Nardi-Korda) – 11.00-13.15 Sky Sport Uno, 11.00-18.30 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei, Tennis TV

11.00 Tennis, WTA 250 ‘s-Hertogenbosch: ottavi – 11.00-13.15 Sky Sport Uno, 11.00-18.30 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei

11.30 Pentathlon, Mondiali Zhengzhou: Semifinale B femminile – UIPM TV

12.00 Nuoto di fondo, Europei: 5 km femminile – Eurovision Sport

12.00 Tennis, WTA 250 Nottingham: ottavi – 11.00-13.15 Sky Sport Uno, 11.00-18.30 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei

12.25 Nuoto artistico, Europei: solo libero maschile, finale – Eurovision Sport

12.55 Ciclismo, Giro Next Gen: 5a tappa – 14.20 eurosport.it, discovery+, sintesi in differita 19.00 Rai Sport HD, Rai Play

13.10 Ciclismo, Giro di Svizzera: 5a tappa – 14.55 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

13.10 Ciclismo, Giro del Belgio: 2a tappa – 15.15 eurosport.it, discovery+

14.00 Canoa slalom, Coppa del Mondo Cracovia: batterie kayak – YouTube Planet Canoe

14.00 Golf, US Open: 1a giornata – Sky Sport Golf, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

15.00 Canoa velocità e paracanoa, Europei: sessione mattutina – YouTube Europe Canoe Association

15.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato: finale trap femminile – Rai Sport HD, Rai Play

15.15 Cricket, Qualificazioni Coppa del Mondo T20 2026: Italia-Turchia – icc-cricket.com/videos

16.30 Nuoto artistico, Europei: team acrobatico open, finale – Eurovision Sport

16.30 Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato: finale trap maschile – Rai Sport HD, Rai Play

20.30 Basket, Serie A: Milano-Virtus Bologna – DAZN, Eurosport 2 HD, DMAX, NOVE, eurosport.it, discovery+

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Giovedì 13 giugno

18.25 Sprint2u: Marco Mura, organizzatore del meeting di Savona, commenta gli Europei di Roma 2024. Conduce Ferdinando Savarese su sport2u.tv

21.00 Swim2u con Francesca Fangio. Conducono Aglaia Pezzato ed Enrico Spada su sport2u.tv

21.40 Beach2u con Milena Stacchiotti. Conducono Simona Bastiani ed Enrico Spada su sport2u.tv