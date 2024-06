LIVE Giro di Svizzera 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita, Yates vuole confermare la maglia gialla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa del Giro di Svizzera 2024, breve corsa a tappe che anticipa l’appuntamento clou del mese di luglio, il Tour de France. Dopo lo spettacolo del Passo del Gottardo, un altro arrivo in salita aspetta i corridori presenti all’87ma edizione della corsa elvetica, ottimo palcoscenico per preparare al meglio la ormai imminente Grande Boucle.

La frazione odierna si prospetta come una delle più dure. Nonostante l’apparente brevità (148,6 km), il percorso odierno prevede alcune asperità davvero impegnative. Già dalla partenza la giornata non sarà semplice per i corridori. Dopo nemmeno 10 km, il gruppo affronterà il GPM di seconda categoria di Altanca (5,2 km all’8,4%), seguito a sua volta dal GPM di Carì (7,7 km al 9,8%). Dopo una discesa tecnica, la strada a salire proprio nel finale di tappa, affrontando proprio la stessa discesa ma al contrario, per il terzo GPM di giornata (10,2 km all’8%) che chiuderà la gara.

Dopo la frazione di ieri, Adam Yates (UAE Emirates) ha arpionato la prima posizione nella generale. Il britannico ha inflitto una selezione importante sul Passo del Gottardo, conquistando la piazza d’onore di tappa e la maglia gialla di leader della classifica. Occhio anche al compagno di squadra di Yates, Joao Almeida, e a Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), rispettivamente secondo e terzo nella generale. Da non sottovalutare anche Egan Bernal (INEOS Grenadiers) e Lenny Martinez (Groupama-FDJ).

