Judo, Odette Giuffrida cede in finale a Krasniqi ed è ancora argento agli Europei nei -52 kg

Odette Giuffrida non chiude in bellezza il suo percorso odierno a Podgorica ma porta comunque a casa una significativa medaglia d’argento nei -52 kg ai Campionati Europei 2025 di judo. Sfuma dunque all’ultimo atto il secondo titolo continentale assoluto per la trentenne romana, che trionfò a Praga nel 2020 attestandosi poi in piazza d’onore nel 2021 e nel 2024.

La campionessa del mondo in carica, al rientro in gara dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024, è stata sconfitta dalla storica rivale Distria Krasniqi replicando dunque lo stesso risultato della finale europea andata in scena un anno fa a Zagabria. La formidabile kosovara, oro olimpico a Tokyo 2021 nei -48 kg e attuale n.3 del ranking mondiale, ha centrato il terzo oro della carriera agli Europei collezionando l’ottavo successo negli ultimi nove scontri diretti con Giuffrida.

Il match di oggi si è deciso sostanzialmente nei primi due minuti, con Krasniqi che ha messo in difficoltà la nostra portacolori effettuando un paio di tecniche efficaci e firmando due yuko. Odette ha provato a reagire e a cambiare l’inerzia dell’incontro, aumentando il ritmo e portando la kosovara ad accumulare due shido nelle battute conclusive, senza riuscire però a piazzare un forte attacco entro lo scadere dei quattro minuti regolamentari.

Krasniqi ha gestito piuttosto bene il suo vantaggio, concedendo un paio di cartellini gialli nei secondi finali ma non correndo a conti fatti dei grossi rischi. Quella di Giuffrida è già la seconda medaglia della spedizione azzurra agli Europei in Montenegro dopo il bronzo di Assunta Scutto nei -48 kg.