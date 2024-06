LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket 2024 in DIRETTA: match-ball scudetto per i padroni di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara 4 della finale Scudetto della Serie A di basket 2023-2024. La squadra di Ettore Messina ha a disposizione il primo match-point sul proprio campo.

Dopo la vittoria in gara 3 l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina avrà dunque a disposizione una partita davanti ai propri tifosi per conquistare il terzo Scudetto consecutivo. Dopo aver sovvertito fin da subito il fattore campo nella serie imponendosi a Bologna in gara 1 l’Armani ha poi ceduto alla Virtus in gara 2 imponendosi invece due giorni fa al “Forum”, 81-78 al termine di una gara tiratissima.

Di rovescio sarà una gara da dentro o fuori per la Virtus Bologna di Luca Banchi, costretta a vincere per poi andare a giocarsi il titolo sul proprio campo. E’ stato un finale di partita che ha fatto molto discutere quello di gara 3 per le V Nere, vittime di una decisione arbitrale considerata discutibile e che ha precluso la Segafredo del potenziale ultimo tiro che avrebbe potuto portare la contesa ai supplementari.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara 4 della finale Scudetto del campionato di Serie A di basket 2023-2024. Palla a due prevista per le ore 20.30 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.