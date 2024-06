LIVE Nuoto artistico, Europei 2024 in DIRETTA: Minisini cerca il riscatto nel libero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della penultima giornata degli Europei di nuoto artistico. A Belgrado spazio alle finali del solo libero femminile e maschile al mattino, ed alla finale della routine acrobatica nel pomeriggio. L’Italia proverà a rimpinguare il bottino di medaglie sperando in una riscossa dell’asso Giorgio Minisini.

Dopo il bronzo conquistato nel solo tecnico in cui partiva nettamente favorito, l’azzurro va a caccia del bottino pieno nell’ultimo atto personale della competizione continentale. Prima della gara di Minisini ci sarà la gara femminile con Valentina Bini alla ricerca di un risultato di prestigio dopo il decimo posto nel tecnico. Favorita d’obbligo l’austriaca Vasiliki Alexandri, ma occhio alla crescita della tedesca Klara Bleyer e della georgiana Maria Alavidze.

Nel pomeriggio sarà poi tempo della finale della routine acrobatica. L’Italia schiera Andina, Bisi, Esegio, Macchi, Macino, Murru, Rocchino e Tabbiani. Azzurre che puntato dritte alla medaglia d’oro in una gara che annoversa soltanto altre due squadre iscritte, ovvero Germania e Grecia.

La penultima giornata degli Europei di nuoto artistico inizierà alle 10.30. Sarà possibile seguire l'evento in diretta TV su Raisport, ed in streaming su Raiplay ed Eurovisionsport.tv.