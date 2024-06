LIVE Nuoto di fondo, Europei 2024 in DIRETTA: Filadelli e Guidi nelle prime posizioni in avvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.34: Nel gruppo di testa, composto da nove unità, ci sono anche Kyrigiakis e Frach

9.31: Prosegue l’azione di Raszovsky anche se adesso Velly lo affianca e anche Olivier è molto vicino. Gli azzurri restano aggrappati al gruppetto di testa che ora è formato da sette atleti

9.28. Al km 2.3 Rasovszky prosegue la sua azione, gruppo allungato con alle spalle dell’ungherese Velly, Olivier, Betlehem, Guidi a 6″, poi Filadelli e Caso

9.23: Davanti ci sono Rasovskyi, Velly, Betlehem e Olivier, c’è un po’ di luce tra i quattro e gli inseguitori fra cui i tre italiani e Kynigakis. Il tutto a un terzo di gara

9.20: Reagiscono gli italiani e provano a rientrare sul gruppo di testa

9.17: Il forcing di Rasovszky inizia a fare la selezione. Restano in quattro alle sue spalle e gli azzurri si staccano

9.13: Ritmo abbastanza elevato quello tenuto di Rasovszky che però non fa selezione, resta ancora folto il gruppo alle sue spalle e gli italiani sono nelle posizioni di testa

9.08: Filadelli quarto e Guidi quinto nel primo tratto di gara, adesso è Rasovszky a fare l’andatura

9.03: Davanti a tutti l’ungherese Betlehem, seguito dal francese Velly

9.01: Partita la gara!

8.58: Questi i protagonisti della gara odierna:

1 GRE Athanasios Charalampos KYNIGAKIS

2 ESP Mario MENDEZ PUGA

3 HUN Arshak HAMBARDZUMYAN

4 CRO Patrick EREMIJA

5 SUI Claudio LORENZETTI

6 CRO Marin MOGIC

7 ESP Guillem PUJOL BELMONTE

8 FRA Sacha VELLY

9 ITA Marcello GUIDI

10 SUI Christian SCHREIBER

11 POL Piotr WOZNIAK

12 CZE Martin STRAKA

13 GRE Ioannis SKARIS

14 MON Theo DRUENNE

15 HUN David BETLEHEM

16 SRB Nikola SIMIC

17 ITA Andrea FILADELLI

18 ESP Alejandro PUEBLA MARTINEZ

19 HUN Kristof RASOVSZKY

20 GER Jonas Claus KUSCHE

21 SUI Paul NIEDERBERGER

22 GER Noah LERCH

23 POL Adam MROZ

24 POR Diogo CARDOSO

25 FRA Jean-Baptiste CLUSMAN

26 SVK Tomas PECIAR

27 ITA Vincenzo CASO

28 GER Niklas FRACH

29 FRA Marc-Antoine OLIVIER

8.55: I rivali più importanti degli azzurri sono li protagonisti della gara di ieri, i due ungheresi Rasovszky e Betlehem, bronzo ieri ai 10 km, e il francese Marc Antoine Olivier che si è confermato in grande condizione ieri centrando l’argento continentale alle spalle dello scatenato Paltrinieri.

8.52: Lasciati a riposo i big Paltrinieri, Acerenza e Verani, la Nazionale azzurra punta su un tris di atleti dall’ottimo pedigree: Andrea Filadelli, allenato da Fabrizio Antonelli per Marina Militare e Hidros, quinto e primo degli italiani nella 10 chilometri in Coppa del mondo a Golfo Aranci, e Vincenzo Caso, allenato da Pietro Bonanno per Fiamme Oro e CC Napoli, che in Sardegna si è classificato ventesimo, oltre al nativo di Cagliari Marcello Guidi, che cercherà di gettare in acqua la sua esperienza.

8.49: Il tecnico della Nazionale azzurra Stefano Rubaudo ha deciso di dare una chance alle cosiddette “seconde linee” che possono comunque dire la loro in una gara incertissima.

8.46: Si gareggia nelle acque dell’Ada Ciganlija, un’isola del fiume Sava, trasformata in penisola, che sorge all’interno della città (dal lato opposto scorre il Danubio). E’ come l’Isola Margherita a Budapest. Conosciuto anche come il “Mare di Belgrado”. Il percorso di gara è come a Golfo Aranci, un rettangolo con i lati lunghi da 1666 metri.

8.43: Si tratta dell’ultimo test per gli specialisti delle acque libere prima dei Giochi di Parigi che si dovrebbero disputare sulla Senna, inquinamento permettendo.

8.40: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda di gare dei Campionati Europei 2024 di nuoto di fondo a Belgrado che prevede la 5 km maschile.

