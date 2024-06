LIVE Nuoto di fondo, Europei 2024 in DIRETTA: le azzurre per continuare a stupire nella 5 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda di gare dei Campionati Europei 2024 di nuoto di fondo a Belgrado che prevede la 5 km femminile. Si tratta dell’ultimo test per gli specialisti delle acque libere prima dei Giochi di Parigi che si dovrebbero disputare sulla Senna, inquinamento permettendo. Si gareggia nelle acque dell’Ada Ciganlija, un’isola del fiume Sava, trasformata in penisola, che sorge all’interno della città (dal lato opposto scorre il Danubio). E’ come l’Isola Margherita a Budapest. Conosciuto anche come il “Mare di Belgrado”. Il percorso di gara è come a Golfo Aranci, un rettangolo con i lati lunghi da 1666 metri.

Le azzurre sono partite con il piede giusto conquistando ben due medaglie nella gara olimpica della 10 km. Barbara Pozzobon ha concluso al secondo posto una gara all’arrembaggio, mentre Giulia Gabbrielleschi si è classificata al secondo posto continuando la serie di medaglie conquistate nei campionati europei. Cambia lo scenario, con la gara più veloce, le avversarie sono più o meno le stesse ma cambiano le componenti della squadra azzurra che sono solo due ma sono di altissimo livello, Ginevra Taddeucci e la medagliata olimpica Roberta Bruni.

Le rivali più importanti sono la tedesca Leonie Beck che cercherà il bis dopo la splendida vittoria in rimonta di ieri mattina sulla 10 km, la spagnola Alvares, la monegasca Pou, la portoghese Rosa e si aggiunge anche la francese Cassignol che ieri non ha preso parte alla gara sulla distanza olimpica.

Si parte alle 12.00.