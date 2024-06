Beach volley, qualificazioni piene di sorprese nell’overture tricolore a Caorle! Oggi in campo Ivan Zaytsev

I fari sono puntati tutti sullo Zar che torna dopo 16 anni a calcare un campo da beach volley, lui che di questa disciplina è stato campione italiano nel 2008 in coppia con Domenghini. La storia dello Zar Ivan Zaytsev la conoscono tutti e il suo amore per la sabbia non si è mai sopito, tanto che in estate non disdegnava negli anni passati qualche partita di beach volley. Adesso a fianco ha l’argento olimpico di Rio Daniele Lupo, lui che l’argento olimpico lo ha vinto a Rio ma nella pallavolo indoor.

La nuova avventura parte da Caorle dove ieri si è disputata la giornata dedicata alle qualificazioni del primo torneo Gold del campionato italiano, prima tappa delle dieci in programma che hanno riservato alcune sorprese. Prima fra tutte l’eliminazione al secondo turno dell’ex compagno di Daniele Lupo, Enrico Rossi che si è presentato in campo a fianco dell’argentino Azaad per iniziare un progetto legato al 4 Vele di Pescara.

In campo maschile curiosità anche per vedere all’opera la nuova coppia Alfieri/Andreatta, reduce dal quarto posto di Cracovia, mentre si sono già viste le potenzialità di Manni/Martino, coppia esperta e in grado di giocarsela a tutti i livelli.

In campo femminile assenti Bianchin/Scampoli e Reka Orsi Toth/Bianchi, impegnate in Nations Cup a Jurmala, sono uscite subito di scena Viktoria Orsi Toth/Calì ieri in qualificazione, mentre si è salvata ai vantaggi del tie break una delle coppie più attese, quella composta da Arianna Barboni e della statunitense Schwan.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Tallevi Diotallevi/Rastelli-Francesconi/Colombi 1-2 (20-22, 21-18, 13-15), Boscolo/Fezzi-Guidi/Derton 2-0 (21-17, 21-12), Pastorino/Montedoro-Mengaziol/Masiero 1-2 (22-20, 11-21, 19-21), Tagliapietra/Valdora-Foresti/Bechis 2-1 (23-21, 20-22, 15-13), Dalmazzo/Torrese-Schwan/Barboni 0-2 (9-21, 17-21), Di Prima/Giacosa-Cicola/Aromatario 0-2 (16-21, 17-21), Calì/Orsi Toth-Luca/Allegretti 0-2 (12-21, 17-21).

Secondo turno qualificazioni: Cimmino/Shpuza-Francesconi/Colombi 0-2 (21-23, 16-21), Boscolo/Fezzi-Mengaziol/Masiero 0-2 (17-21, 0-21), Sanguigni/Balducci-Tagliapietra/Valdora 2-0 (21-16, 21-12), Scalvini/Pedretti-Schwan/Barboni 1-2 (19-21, 21-16, 14-16), Cicola/Aromatario-Salvador/Massi 1-2 (22-20, 18-21, 13-15), Luca/Allegretti-Franzoni/Gili 0-2 (19-21, 16-21)

Primo turno: They/Breidenbach-Mengaziol/Masiero, Franzoni/Gili-Annibalini/Pelloia, Sestini/Ditta-Toti/Pratesi, Francesconi/Colombi-Rottoli/Piccoli, Benazzi/Lantignotti-Schwan/Barboni, Salvador/Massi-Arcaini/Puccinelli, Cavestro/Belliero-Sanguigni/Balducci, Granziol/Da Re-Frasca/Gradini

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Martino/Manni-Colombo/Castanò 2-0 (21-14, 21-18), Bigarelli/Reggiani-Siedykh/Torello 0-2 (12-21, 10-21), Cravera/Crusca-Conrado Veiga/De Stefano 2-1 (19-21, 21-19, 15-13), Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti-Fucksia/Zuccherato 2-0 (21-12, 21-7), Mussa/Carucci-A. Lupo/Pantalei 1-2 (21-17, 17-21, 11-15), Seregni/Siccardi-Salema/Lombardo 2-1 (18-21, 21-19, 15-12), Fioretta/Tascone-Zoli/Monti 1-2 (21-19, 17-21, 16-18), Podestà/Brucini-Hanni/Burgmann 1-2 (25-23, 18-21, 10-15), Lancellotti/Bertoli-Ceccoli/Santos 2-1 (21-9, 19-21, 15-10), Corradini/Dall’orto-Azaad/Rossi 0-2 (14-21, 11-21), Kaufer/Ky-Acerbi/Copelli 1-2 (16-21, 21-19, 12-15)

Secondo turno qualificazioni: Ulisse/Bellucci-Martino/Manni 0-2 (16-21, 13-21), Siedykh/Torello-Cravera/Crusca 2-1 (21-19, 13-21, 15-13), Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti-A. Lupo/Pantalei 0-2 (13-21, 19-21), Seregni/Siccardi-Zoli/Monti 2-0 (21-13, 21-10), Hanni/Burgmann-Lancellotti/Bertoli 1-2 (21-18, 17-21, 11-15), Azaad/Rossi-Acerbi/Copelli 1-2 (23-21, 19-21, 12-15).

Primo turno: Viscovich/Dal Corso-Siedykh/Torello, Andreatta/Alfieri-Sacripanti/Titta, Geromin/Camozzi-Lancellotti/Bertoli, D. Lupo/Zaytsev-Krumins/Caminati, Benzi/Bonifazi-Martino/Manni, Seregni/Siccardi-Marchetto/Windisch, Spadoni/Luisetto-Acerbi/Copelli, A. Lupo/Pantalei-Dal Molin/Ingrosso