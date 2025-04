Sollevamento pesi, Oscar Reyes Martinez cala il tris e si conferma Campione d’Europa nei -81 kg!

Oscar Reyes Martinez rispetta il suo status di favorito della vigilia e fa bottino pieno nella categoria fino a 81 kg in occasione della quinta giornata dei Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Chisinau (Moldavia). Terza tripletta consecutiva a livello continentale per il 28enne nativo di Cuba, che regala così all’Italia il primo titolo della manifestazione (in precedenza era arrivato solo un bronzo di specialità con Celine Delia).

Reyes Martinez si conferma dunque sul trono europeo della categoria -81 kg per il terzo anno di fila, tirando fuori una prestazione di alto profilo con cinque prove valide su altrettante provate che gli hanno permesso di conquistare tre ori. L’azzurro classe 1996 si è imposto con 349 kg di totale, salendo sul gradino più alto del podio anche nelle graduatorie di specialità con 159 kg di strappo (decisiva l’ultima alzata) e 190 kg di slancio.

Sulle pedane internazionali il record personale del tre volte campione continentale risale a settembre del 2023, quando centrò una memorabile vittoria ai Mondiali con 356 kg. Podio europeo completato a Chisinau dall’armeno Rafik Harutyunyan (argento con 343 kg) e dall’albanese Kristi Ramadani (bronzo con 337 kg). Day-5 in cui è andato in scena anche il gruppo dei -71 kg al femminile, con il trionfo dell’islandese Eyglo Fanndal Sturludottir (244 kg di totale).

“La gara è andata bene. L’ho vissuta in maniera tranquilla, cercando di fare sempre un’alzata alla volta. Ci vediamo ai Mondiali di ottobre“, ha dichiarato Reyes Martinez al sito federale dopo il terzo sigillo di seguito ai Campionati Europei.