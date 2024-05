Zaynab Dosso irradia Savona: “Un record tira l’altro, è il bello dell’atletica italiana. Ero consapevole”

Zaynab Dosso ha illuminato il Meeting di Savona, correndo i 100 metri in un superbo 11.02 (0,9 m/s di vento a favore) e siglando così il record italiano. Dopo essersi espressa in 11.12 in batteria sotto l’acqua (ritoccando di due centesimi il precedente primato nazionale che condivideva con Manuela Levorato), la 24enne emiliana si è scatenata in finale ed è entrata in una nuova dimensione internazionale. Ha dimostrato di poter scendere sotto il muro degli undici secondi e di poter sognare in grande.

Zaynab Dosso, reduce del bronzo conquistato sui 60 metri ai Mondiali Indoor di due mesi fa, ha manifestato tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Molto felice, ne ero consapevole. Dopo la stagione indoor fremevo dalla voglia di esprimermi nei 100 e al debutto c’erano molte cose da mettere a posto, ma devo dire brava a me stessa perché non era facile né scontato correre così in queste condizioni”.

L’azzurra, che vuole essere grande protagonista agli Europei di Roma tra tra settimane e poi alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha proseguito: “Nella scorsa stagione mi ero infortunata in riscaldamento a Savona, per me un brutto ricordo, ma sono voluta ritornare per creare nuovi ricordi ed è andata bene. Punto molto agli Europei con tanta consapevolezza, ma non solo, nell’anno delle Olimpiadi. Il record di Fabbri? Un risultato tira l’altro, è questa la cosa bella dell’atletica italiana, stiamo crescendo come movimento“.