Atletica, Zaynab Dosso ghepardo fulmineo: accarezza il muro degli 11”, straripante record italiano dei 100!

Zaynab Dosso corre sempre più veloce e al Meeting di Savona è entrata ufficialmente in una nuova dimensione in campo internazionale. Dopo essersi espressa in 11.12 sotto il diluvio in batteria e aver migliorato di due centesimi il record italiano che condivideva con Manuela Levorato, la velocista emiliana ha tuonato un superbo 11.02 in finale (su pista asciutta, nel frattempo la pioggia era cessata) con 0,9 m/s di vento favorevole e ha tolto addirittura un decimo al primato nazionale.

La 24enne ha così avvicinato la barriera degli undici secondi e ormai è nell’eccellenza planetaria, quella odierna è la quindicesima prestazione mondiale stagionale (la seconda europea, alle spalle del 10.98 della britannica Daryll Neita). Con un riscontro del genere potrà puntare a un ruolo da assoluta protagonista agli Europei che andranno in scena tra tre settimane a Roma e potrà inseguire la finale alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’allieva di Giorgio Frinolli ha avuto un tempo di reazione un po’ troppo alto (0.235), ma poi ha sfoderato la sua proverbiale accelerazione e ha divorato i primi 60 metri, come ci si aspetta dal bronzo iridato in sala. Il lanciato di Zaynab Dosso è stato impeccabile e poi si è ben tuffata sul traguardo: scendere sotto gli 11” è davvero possibile, ci riproverà già in occasione dei prossimi appuntamenti.

Oggi ha battuto due rivali di rango come la lussemburghese Patrizia van der Weken (11.12) e la trinidegna Michelle-Lee Ahye (11.16). Un minuto dopo ci ha poi pensato Leonardo Fabbri a regalare un altro record italiano, tuonando un imperiale 22.95 metri nel getto del peso e facendo crollare il mitico primato di Alessandro Andrei che reggeva da quasi 37 anni.