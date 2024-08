L’Italia esce con le ossa rotte dalle batterie della 4×100 femminile di atletica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Arianna De Masi hanno mancato infatti la qualificazione per la finale di domani sera, correndo un modesto 43.03 distante quasi un secondo dal record nazionale (42.14) e non replicando dunque le ottime prestazioni dell’ultimo biennio nei grandi eventi.

La staffetta veloce azzurra, capace di issarsi addirittura al quarto posto nei Mondiali di Budapest 2023, ha pagato probabilmente quest’oggi un percorso di avvicinamento complicato alla rassegna a cinque cerchi per alcune delle componenti del quartetto, perdendo presto il treno delle migliori (un paio di cambi imperfetti, ma nessun errore clamoroso) e non andando oltre un deludente sesto posto nella prima semifinale (in cui sono state squalificate Belgio e Costa d’Avorio).

Avanzano in finale praticamente tutte le favorite per le medaglie, con il miglior tempo d’ingresso per gli Stati Uniti (Jefferson, Terry, Thomas e Richardson) in 41.94 davanti alla Gran Bretagna (Williams, Lansiquot, Hunt e Henry) con 42.03 e alla Francia (Oliere, Joseph, Parisot e Galet) con 42.13.