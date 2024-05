WTA Strasburgo 2024, risultati 21 maggio: programma stravolto dalla pioggia, Samsonova ai quarti

Il maltempo si è rivelato il vero grande protagonista odierno agli Internationaux de Strasbourg 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sulla terra battuta outdoor di Strasburgo (Francia). Il programma di giornata è stato infatti stravolto dalla pioggia, provocando il rinvio di tanti match, mentre a conti fatti si è svolto un solo incontro di secondo turno.

Gli altri sette ottavi di finale, a meno di ulteriori ritardi, si disputeranno domani. L’unica giocatrice già qualificata per i quarti è la russa Liudmila Samsonova, n.19 al mondo e testa di serie n.5 del tabellone transalpino, che ha avuto la meglio in rimonta sulla forte canadese Leylah Fernandez in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 6-2 in quasi due ore e mezza di gioco.

Samsonova attende al prossimo turno la vincente della sfida (prevista mercoledì 22 maggio, come gli altri match di secondo turno) la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la statunitense Emma Navarro.