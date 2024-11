Billie Jean King Cup 2024: le convocate di tutte le nazionali per le Finals di Malaga

Si avvicina il momento dell’inizio delle Finals di Billie Jean King Cup 2024. Il loro luogo di svolgimento sarà Malaga, in un curioso gioco d’incroci con la Coppa Davis provocato da decisioni insensate (per non definirle ulteriormente) da parte dell’ITF. In terra spagnola, dunque, si andrà con un nuovo format interamente a eliminazione diretta in luogo dei gironi.

L’Italia si presenta con l’obiettivo, particolarmente difficile però, di difendere la finale conquistata nel 2023, anno in cui perse con il Canada. Non sembrano esserci le condizioni perché le nordamericane si ripetano, mentre in basso nel tabellone la battaglia pare soprattutto quella per il posto in un’eventuale semifinale contro le azzurre, contesa tra Spagna, Polonia e Cechia, ognuna coi propri punti di forza.

Da rimarcare il fatto che, in questo 2024, c’è una presenza più elevata di giocatrici di primo piano rispetto a un 2023 che ha sofferto tantissimo varie circostanze, soprattutto legate alla sede di gioco sita a Siviglia. Questo non impedirà senz’altro a Jasmine Paolini di mettere insieme un tentativo di vestirsi da trascinatrice assoluta della situazione.

Le squadre sono ordinate secondo la loro apparizione nel tabellone, ricordando che Canada, Australia, Cechia e Italia in questo ordine hanno già una collocazione diretta ai quarti di finale.

BILLIE JEAN KING CUP 2024 FINALS: LE CONVOCATE

CANADA – Leylah Fernandez, Rebecca Marino, Marina Stakusic, Gabriela Dabrowski. Capitana: Heidi El Tabakh

GERMANIA – Laura Siegemund, Jule Niemeier, Tatjana Maria, Eva Lys, Anna-Lena Friedsam. Capitano: Rainer Schuettler

GRAN BRETAGNA – Katie Boulter, Emma Raducanu, Harriet Dart, Heather Watson, Olivia Nicholls. Capitana: Anne Keothavong

AUSTRALIA – Ajla Tomljanovic, Olivia Gadecki, Kimberly Birrell, Daria Saville, Ellen Perez. Capitana: Samantha Stosur

SLOVACCHIA – Rebecca Sramkova, Anna Karolina Schmiedlova, Viktoria Hruncakova, Renata Jamrichova, Tereza Mihalikova. Capitano: Matej Liptak

USA – Danielle Collins, Peyton Stearns, Ashlyn Krueger, Taylor Townsend, Caroline Dolehide. Capitana: Lindsay Davenport

CECHIA – Karolina Muchova, Linda Noskova, Marie Bouzkova, Katerina Siniakova. Capitano: Petr Pala

SPAGNA – Paula Badosa, Jessica Bouzas Maneiro, Nuria Parrizas Diaz, Sara Sorribes Tormo, Marina Bassols Ribera. Capitana: Anabel Medina Garrigues

POLONIA – Iga Swiatek, Magdalena Frech, Magda Linette, Maja Chwalinska, Katarzyna Kawa. Capitano: Dawid Celt

ITALIA – Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani, Martina Trevisan. Capitana: Tathiana Garbin

GIAPPONE – Moyuka Uchijima, Ena Shibahara, Nao Hibino, Eri Hozumi, Shuko Aoyama. Capitana: Ai Sugiyama

ROMANIA – Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Anca Todoni, Elena-Gabriela Ruse, Monica Niculescu. Capitano: Horia Tecau