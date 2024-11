WTA Hong Kong, Shnaider e Fernandez avanti, bene Boulter, Yuan fa fuori Kenin

Tutto secondo pronostico nel WTA 250 di Hong Kong se non per un match che è stato una sorpresa. Sorpresa che è arrivata in apertura di giornata con il nettissimo successo da parte di Yuan Yue su Sofia Kenin: finisce con un doppio 6-3 in favore della tennista cinese che non ha mai perso il servizio in tutto il match, è sempre rimasta in controllo e ha meritato la vittoria, scagliando per giunta ben otto ace.

Yuan che in semifinale affronterà la britannica Katie Boulter che non ha avuto nessun problema nello sbarazzarsi della russa Anastasia Zakharova con il punteggio di 6-4 6-0 in appena un’ora e un quarto di gioco. Dopo un primo set equilibrato deciso solo da un break nel decimo gioco, il secondo parziale è stato a senso unico.

Nella parte alta di tabellone continua la marcia della testa di serie numero 1 Diana Shnaider che ha sconfitto con qualche patema l’olandese Suzan Lamens con il punteggio di 6-0 6-7(4) 6-2 in poco meno di due ore di gioco. Partita che poteva finire anche prima, ma la russa nel secondo set non ha chiuso sul 5-3 e servizio, tutto si è trascinato al terzo che è stato comunque dominato dalla n.14 del mondo.

Troverà Leylah Fernandez che si è sbarazzata di Bernarda Pera con il punteggio di 6-1 7-6(7). Primo set giocato alla grande dalla canadese che sembrava ben indirizzata anche nel secondo, poi dal 4-3 e servizio si è fatta riprendere, ha dovuto cancellare un totale di tre set point, ma ha chiuso comunque in due parziali.