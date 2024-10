WTA Tokyo 2024: Fernandez avanti col brivido, ritiro Haddad Maia con Andreescu

Si è chiusa in una maniera difficilmente immaginabile una giornata di notevole intensità al WTA 500 di Tokyo, di scena all’Ariake Coliseum e dintorni per quella che è una delle sedi più iconiche del circuito femminile in senso assoluto. Dopo tre game, infatti, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, nell’ultimo match di giornata, si è dovuta fermare a causa di un problema alla schiena, lasciando via libera a Bianca Andreescu, che già si trovava sul 3-0. La canadese avanza così ai quarti in un match che aveva tutti i crismi per essere quello di cartello.

Se per la canadese ora l’attesa per l’avversaria è ancora lunga (domani saprà chi affronterà tra Boulter e Okamura), non diversa è la situazione per Leylah Fernandez. La canadese il suo match lo termina, ma col brivido, perché vince 6-0 3-6 7-5 sulla francese Varvara Gracheva. E a un certo punto rischia davvero, contando le due palle break sul 3-3 del terzo parziale per la russa ormai divenuta francese, ma riesce a chiudere da par suo. E ora aspetta Qinwen Zheng o Uchijima.

C’è una parte del tabellone già allineata ai quarti di finale, ed è il secondo spot della parte alta. Qui c’è anche il match più semplice di oggi, quello in cui la numero 6 del seeding, la russa Diana Shnaider, non ha nessun problema con la bulgara Viktoriya Tomova: un 6-2 6-2 che non lascia spazio ad interpretazioni.

Per lei ci sarà il nome a sorpresa, la diciannovenne Sayaka Ishii, nativa proprio di Tokyo e attualmente di poco nelle prime 300 del ranking WTA. Per lei vittoria su un’altra giocatrice proveniente dalle qualificazioni, la turca Zeynep Sonmez, che però al netto dei 22 anni e del fatto di non essere tra le prime 100 vanta comunque un tasso di esperienza decisamente maggiore a livelli più alti. Per Ishii una gran rimonta, un 4-6 6-2 6-3 che la porta potenzialmente per la prima volta nelle migliori 200 della graduatoria mondiale.

WTA 500 TOKYO 2024: RISULTATI DI OGGI

Fernandez (CAN) [8]-Gracheva (FRA) 6-0 3-6 7-5

Shnaider [6]-Tomova (BUL) 6-2 6-2

Ishii (JPN) [Q]-Sonmez (TUR) [Q] 4-6 6-2 6-3

Andreescu (CAN) [WC]-Haddad Maia (BRA) [2] 3-0 rit.