WTA Roma, Aryna Sabalenka regola Jelena Ostapenko in due set e approda in semifinale

Missione compiuta per Aryna Sabalenka. Dopo le fatiche dei turni precedenti e i problemi alla schiena, la bielorussa (n.2 del mondo) è riuscita ad avere la meglio con sufficiente margine nella sfida dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2024 contro la lettone Jelena Ostapenko (n.10 del ranking).

La nativa di Minsk ha regolato la rivale con il punteggio di 6-2 6-4 in 73′ di gioco e questa è sicuramente una buona notizia in vista di quello che la attende in semifinale, in fatto di energie spese. Sabalenka se la vedrà con la vincitrice dell’altro quarto tra l’altra bielorussa Vika Azarenka (testa di serie n.24) e l’americana Danielle Collins (n.13 del seeding).

Nel primo set si comprendono immediatamente i problemi di Ostapenko nella gestione dei turni al servizio. Grande aggressività di Sabalenka e, mancate due palle break nel primo gioco, arrivano i break del terzo e quinto game della n.2 del mondo. La gestione della bielorussa è ai limiti della perfezione e sullo score di 6-2 la frazione va in archivio.

Nel secondo set Ostapenko ha un rendimento migliore con il fondamentale della battuta, ma nel settimo gioco la bielorussa è inesorabile. Alla prima chance centra l’obiettivo e senza concedere possibilità di rientro la vincitrice degli Australian Open 2024 archivia la pratica sullo score di 6-4.

Leggendo le statistiche, impressionante l’81% dei punti vinti da Sabalenka con la prima in battuta e ancor di più il 50% con la seconda, mettendo in crisi Ostapenko in risposta (65% dei punti vinti rispetto alla seconda della lettone).