WTA Guadalajara, è il giorno delle sorprese: fuori Collins e Azarenka, ok Trevisan

Giornata per certi versi shock quella che ha aperto gli ottavi di finale del WTA 500 di Guadalajara in Messico. A partire dal ritiro di Vika Azarenka sul punteggio di 6-2 3-0 sotto contro la russa Kamilla Rakhimova: non sembravano esserci veri e propri problemi fisici per la bielorussa che è incappata in una giornata particolarmente negativa.

Rakhimova che affronterà Camila Osorio: la colombiana in tre ore e un quarto di battaglia batte la russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 7-6(5) 6-7(2) 7-5 in un match che ha dell’incredibile per l’andamento del terzo set: la numero 42 del mondo era avanti 5-0 e da lì in avanti ha raccolto cinque punti, perdendo sette giochi consecutivi e cedendo così il terzo set.

Grande sorpresa anche per quanto riguarda Danielle Collins: la statunitense ormai prossima al ritiro è stata sconfitta, e in caduta libera dopo una gran prima parte di stagione, è stata sconfitta per 6-3 6-3 dall’australiana Olivia Gadecki. Match praticamente impeccabile per la numero 152 del mondo che ha dominato e vinto nettamente. Troverà Martina Trevisan che ha regolato 6-4 6-3 la padrona di casa Renata Zarazua.