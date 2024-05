Volley, Simone Anzani: “Paure alle spalle, mai stato meglio. La stagione olimpica è la più bella”

L’Italia affronterà la Germania nell’incontro d’esordio della Nations League di volley maschile. L’appuntamento è per mercoledì 22 maggio (ore 22.30 italiane) a Rio de Janeiro, dove i Campioni del Mondo andranno a caccia della prima vittoria nella prestigiosa competizione internazionale itinerante. Simone Anzani tornerà a indossare la maglia azzurra dopo l’assenza forzata dello scontro anno a causa di problemi cardiaci.

Il centrale ha espresso tutta la propria emozione nel rientrare nel gruppo guidato dal CT Fefé De Giorgi: “Le paure dello scorso anno le abbiamo messe alle spalle. Io con questa squadra ho un qualcosa di speciale perchè abbiamo costruito negli anni un rapporto importante. L’ho sempre detto, oltre ad essere miei compagni di squadra e di nazionale, li considero come dei miei fratelli. Per me è un motivo d’orgoglio e sono ancora più motivato e carico per iniziare questo nostro percorso. Pensando ancora all’anno scorso, quando non non potendo essere in campo ho cercato di stare vicino ai ragazzi nel mio piccolo, seguendoli, cercando di incoraggiarli, motivarli, consolarli nei momenti brutti, però mi sono sempre sentito parte di loro anche da fuori“.

Il vice capitano della Nazionale ha poi proseguito: “Come sto? Mai stato meglio. Sto molto bene, sono molto motivato per affrontare questa VNL perché abbiamo un obiettivo in testa e quello deve essere il nostro cruccio da portare a termine. Sull’impegno in VNL dobbiamo guardare partita dopo partita, non guardiamo tanto in là. La cosa che dobbiamo essere bravi a fare è quella di guardare a quello che facciamo noi e dopo guardare dall’altra, abbiamo le capacità e le possibilità di vincere contro tutti e quindi il nostro focus sarà quello di guardarci dentro e mettere in campo tutto quello che abbiamo“.

Simone Anzani ha poi concluso: “Penso che la stagione olimpica sia la stagione forse più bella, ho avuto la fortuna di giocare un’Olimpiade, l’atmosfera che si vive è incredibile e noi dobbiamo far sì che quell’atmosfera sia parte dei nostri giorni e dobbiamo partire da questa VNL, dobbiamo conquistare il pass olimpico prima possibile“.