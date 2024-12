Volley, Perugia Campione d’inverno: Giannelli in doppia cifra! Civitanova batte Trento, Michieletto 26 punti

Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la decima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Riflettori puntati sul big match tra Civitanova e Trento, che potrebbero tra l’altro ritrovarsi una di fronte all’altra nelle fasi finali del Mondiale per Club, in programma dal 10 al 15 dicembre a Uberlandia (Brasile).

Perugia ha subito la verve di Monza nel primo set, ma poi ha alzato il ritmo e ha fatto valere la propria maggiore caratura tecnica, imponendosi per 3-1. I Campioni d’Italia hanno così infilato la decima vittoria consecutiva, hanno difeso la propria imbattibilità e svettano in testa alla classifica generale con 28 punti all’attivo. I Block Devils si sono così laureati Campioni d’Inverno con una giornata di anticipo: hanno una lunghezza di vantaggio su Trento, ma i dolomitici hanno già completato il proprio girone d’andata.

Monza incappa nella seconda sconfitta consecutiva e resta al penultimo posto in graduatoria. Show assoluto del palleggiatore Simone Giannelli, che è andato in doppia cifra (12 punti, 4 muri, 2 ace) e ha innescato l’opposto Wassim Ben Tara (15 punti) e lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi (15) affiancato da Kamil Semeniuk (9). Ai padroni di casa non sono bastati Ivan Zaytsev (12) e Arthur Szwarc (13).

Civitanova ha invece battuto Trento per 3-1 nel big match: secondo stop in campionato per i Campioni d’Europa, mentre la Lube vince un partita di grande spessore e si prende il terzo posto in graduatoria a -4 dall’Itas. Aleksandar Nikolov ha dettato legge (22 punti), da annotare anche i 9 punti di Eric Loeppky, i 10 di Petar Dirlic e i 4 di Mattia Bottolo. A Trento non è bastato un monumentale Alessandro Michieletto (26 punti, 3 muri), in doppia cifra anche l’opposto Kamil Rychlicki (12), l’altro schiacciatore Daniele Lavia (12) e il centrale Flavio Gualberto (12).

Modena ha espugnato il campo di Taranto, vincendo al tie-break dopo essere stata sotto per 1-2. A spingere i Canarini sono stati gli attaccanti Josè Miguel Gutierrez Suarez (17 punti) e Paul Buchegger (20 punti, 5 ace), prova superlativa del centrale Simone Anzani (16 punti, 9 muri!), Tommaso Rinaldi ha giocato i primi due set (8 punti) e poi è stato sostituito da Uladzislau Davyskiba (12). Tra le fila dei pugliesi si sono distinti Filippo Lanza (20), Fabrizio Gironi (16) e Tim Held (16). Modena ha infilato il secondo successo di fila ed è risalita in settima posizione, Taranto resta al terzultimo posto dopo il settimo ko stagionale.

Di seguito i risultati delle partite disputate oggi in Superlega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile, in attesa del posticipo tra Padova e Verona.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Gioiella Prisma Taranto vs Valsa Group Modena 2-3 (25-21; 23-25; 26-24; 17-25; 8-15)

Mint Vero Volley Monza vs Sir Susa Vim Perugia 1-3 (27-25; 15-25; 17-25; 20-25)

Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino 3-1 (25-23; 18-25; 25-22; 25-23)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 28 punti (10 partite giocate), Trento 27 punti (11), Civitanova 23 (11), Piacenza 20 (10), Verona 15 (9), Milano 15 (10), Modena 14 (10), Cisterna 12 (10), Padova 10 (10), Taranto 10 (10), Monza 7 (10), Grottazzolina 2 (11).