Volley, i migliori italiani della 10. giornata di Superlega. Anzani stratosferico fa felice Modena! Giannelli: alzatore o schiacciatore?

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 10ª GIORNATA DI SUPERLEGA

YURI ROMANO’: Piacenza ha assoluto bisogno del miglior Romanò per risalire la china e lui si fa trovare presente in una sfida che non si può sbagliare come quella con Grottazzolina. 13 punti in tre set, il 59% in attacco. Una sicurezza per Brizard

MATTIA BONINFANTE: Vince una sfida importante, a distanza, con Riccardo Sbertoli. Gioca una partita di altissimo spessore, gioca bene nei momenti caldi di un match complicato, riesce a trovare il feeling giusto con Nikolov e mette a terra anche quattro palloni importanti.

ALESSANDRO MICHIELETTO: Anche nella giornata forse più deludente della stagione finora lui non fa mancare il suo apporto alla squadra. Chiude il match di Civitanova con 26 punti, il 50% in ricezione, il 61% in attacco, un ace e 3 muri. Numeri mostruosi, che però non bastano per battere i marchigiani.

SIMONE GIANNELLI: Perugia campione d’inverno si avvinghia al suo campione che, più che un regista, sembra un opposto per i punti che ha messo a segno nella difficile sfida di Monza. 12 punti, 4 muri, due ace e ben sei attacchi vincenti.

SIMONE ANZANI: Porta la sua firma la vittoria sofferta ma meritata di Modena sul campo di Taranto. Chiude la battaglia in Puglia con 16 punti all’attivo, uno stratosferico 88% in attacco e soprattutto 9 muri che fanno la differenza.