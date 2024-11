Volley, che sfide a Civitanova e Monza nella decima di Superlega! Giornata decisiva per gli accoppiamenti di Coppa Italia

Doppia super sfida nella penultima del girone di andata di Superlega che ha già vissuto ad inizio novembre il primo anticipo con la vittoria di Milano su Cisterna per 3-1. I campi centrali sono Civitanova, dove la Lube, che mercoledì ha vinto il derby sul campo di Grottazzolina rimettendosi in carreggiata dopo la sconfitta di Taranto, ospita la capolista Itas Trentino, che occupa il primo posto dopo il successo nell’anticipo della 11ma giornata con Padova e Monza dove è di scena l’imbattuto Perugia che guida solo virtualmente la graduatoria.

Partita dall’esito imprevedibile a Civitanova con di fronte la Lube e Trento nel remake della finale scudetto di due anni fa. I marchigiani hanno interrotto la loro risalita a Taranto, subendo un’inattesa rimonta, ma si sono subito rifatti espugnando il campo del Grottazzolina mercoledì. In campo mercoledì anche Trento che ha battuto Padova ottenendo così la quinta vittoria consecutiva. Sono due squadre sicuramente in salute che cercano una vittoria importante nell’economia della loro stagione, soprattutto per la posizione nella griglia playoff. Si gioca domenica alle 18.00.

Trasferta non semplice anche per la Sir Susa Vim Perugia che sarà di scena sul campo della Mint Monza che, con gli umbri, condivide l’avventura in Champions League che la prossima settimana ha in programma il terzo incontro del girone. Monza ha visto interrotta a Trento la serie vincente di quattro incontri consecutivi che le aveva permesso di risalire qualche posizione in classifica e di raggiungere il primo posto nel girone di Champions. Perugia è l’unica squadra imbattuta in campionato e arriva dall’ennesima prova di grande sostanza della sua prima parte di stagione, la vittoria sul campo di Milano. L’ex Zaytsev il giocatore più atteso in una partita che può regalare emozioni. Squadre in campo domenica alle 16.00.

Non vince da un mese la Gas Sales Bluenergy Piacenza che vuole risollevare la testa e riprendere la rincorsa ad uno dei primi quattro posto della classifica ospitando il fanalino di coda Yuasa Grottazzolina che si sta progressivamente staccando dal resto del gruppo, che finora ha sempre perso e che non muove la classifica dal 20 ottobre scorso quando strappò due set e un punto a Padova. Emiliani favoriti ma ci sarà un po’ di ruggine da togliere perché tre sconfitte a fila si fanno sentire e il morale non può certo essere alto. Squadre in campo sabato alle 18.00.

Partita dal pronostico incertissimo domenica alle 16.00 a Taranto tra Prisma Gioiella, reduce dalla bella impresa con Civitanova e la Valsa Group Modena che domenica scorsa ha piegato la resistenza di Padova ottenendo la quarta vittoria stagionale che ha permesso ai gialloblù di salire al settimo posto in classifica. Le due squadre arrivano col morale alto a questa sfida che è una sorta di prova del nove soprattutto per Modena che con un successo avvicinerebbe le zone che contano della classifica, mentre Taranto è a caccia di punti che la allontanino ulteriormente dalla zona retrocessione.

Completa il quadro la sfida delle 20.30 di domenica, il derby veneto tra Sonepar Padova e Rana Verona. Le due rivelazione del primo scorcio di stagione che hanno sbubito un ridimensionamento nelle ultime giornate. Verona ha ripreso la marcia vincente sette giorni fa demolendo con un secco 3-0 Piacenza, è quinta in classifica e vuole fare un altro passo verso la top 4 anche in chiave Coppa Italia, Padova ha vinto solo una delle ultime ciunque partite disputate, è scesa al nono posto e ha bisogno di punti per non farsi risucchiare dalle squadre in lotta per non retrocedere.