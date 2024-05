Volley, l’Italia vuole partire bene in VNL contro la Germania senza Grozer

Inizia la stagione ufficiale e c’è già una bella occasione di riscatto per l’Italia di Fefè De Giorgi che, al debutto in VNL, si trova di fronte quella Germania che, di fatto, le strappò l’accesso ai Giochi Olimpici lo scorso anno nel torneo di qualificazione per Parigi 2024. I tedeschi, forti del pass olimpico già acquisito, possono giocare con relativa tranquillità questo primo slot di incontri a Rio de Janeiro e il tecnico teutonico Winiarski ha pensato bene di lasciare a casa il “panzer” Grozer per risparmiargli qualche fatica e cercare di averlo al massimo in vista dei Giochi.

Di sicuro la squadra tedesca perde un punto di riferimento importante ma centimetri, potenza e anche tecnica non mancano di certo alla formazione di Winiarski che può essere un ottimo banco di prova al debutto per una Italia che ha bisogno di imboccare la strada giusta dopo un finale di stagione nel 2023 che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti.

Gli azzurri hanno vinto le amichevoli con Serbia e Turchia, arrivano da una stagione molto dura, come tutte quelle di club in Italia ma non c’è tempo per riposare, almeno per ora, perché l’obiettivo numero uno è quello di mettere al sicuro al più presto la qualificazione olimpica, quasi acquisita grazie agli oltre 100 punti di vantaggio su Cuba che permettono agli azzurri di dormire sonni tranquilli. Ci sarebbe anche la finale di VNL da conquistare: non è l’obiettivo primario ma non arrivare tra le prime otto di questo torneo sarebbe sicuramente spiacevole proprio alla vigilia dei Giochi di Parigi per la Nazionale campione del mondo dalle potenzialità elevatissime.

De Giorgi non sembra propenso a fare esperimenti in questa fase, almeno non in avvio di partita e dunque con ogni probabilità si affiderà ad una formazione che può assomigliare molto a quella titolare in vista di Parigi con Simone Giannelli in regia, Yuri Romanò opposto, i centrali Roberto Russo e Gianluca Galassi, le bande Alessandro Michieletto e Daniele Lavia e il libero Fabio Balaso.

La Germania è una squadra in questa fase tutta da costruire. Winiarski avrà a disposizione in regia Jan Zimmerman che, dopo la stagione al Galatasaray, ritornerà il prossimo anno in Italia a Taranto, ed Erik Burggraf del WWK Volleys Herrsching. I centrali sono Joscha Kunstmann del Luneburg, Florian Krage del Berlin Recycling Volleys, Yannick Goralik che gioca in Belgio nel Tectum Achel e Lukas Maase, ex Paris Volley e dal prossimo anno sempre in Francia nel Chaumont.

In banda ci sono Christian Fromm, per tanti anni in Italia, e quest’anno in Romania al Rapid Bucarest, un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano, Denis Kaliberda, che gioca nel Baniyas negli Emirati Arabi Uniti, Moritz Reichert, del Berlin Recycling Volleys, Tim Peter dell’Alterna Stade Poitevin in Francia e Tobias Brand del Project Varsavia. Gli opposti sono Filip John del WWK Volleys Herrsching e Yann Böhme dell’Energiequelle Netzhoppers KW. Il libero è Leonard Graven del WWK Volleys Herrsching.