Volley, Julio Velasco: “Faticato nel muro-difesa, dobbiamo migliorare in contrattacco e adattarci”

L’Italia ha esordito con una brutta sconfitta nella Nations League 2024 di volley femminile. Le azzurre sono state battute dalla Polonia per 3-0 ad Antalya (Turchia), aprendo nel peggior modo possibile l’avventura nella fase preliminare del prestigioso torneo, al termine della quale verrà chiuso il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Anna Danesi e compagne dovranno cercare di reagire tra un paio di giorni contro la Germania.

Il CT Julio Velasco ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Nel primo set abbiamo iniziato molto tesi e siamo andati sotto 1-5. Con il proseguire del gioco abbiamo guadagnato qualche punto, però nel finale siamo incappati in degli errori che hanno permesso alla Polonia di vincere il set. Quello è stato un vero peccato, bastava qualche errore in meno. In generale nel secondo e terzo parziale abbiamo faticato nella correlazione muro-difesa. La Lukasik, come l’anno scorso nella qualificazione olimpica, è stata molto efficace e noi non siamo riusciti a fermarla”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Dobbiamo assolutamente migliorare la capacità di adattarci alle situazioni di gioco. Bisogna crescere dal punto di vista tattico e in particolare nelle fasi di difesa e contrattacco c’è da migliorare. Domani mattina analizzeremo bene la Polonia per capire nel dettaglio cosa ha funzionato e cosa no, poi ci concentreremo sulla Germania che sicuramente è un’avversaria da non sottovalutare”.