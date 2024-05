Volley, Francesca Bosio: “Rimpianto per il primo set. Tanti errori, ma ce la siamo giocata alla pari”

L’Italia è stata sconfitta dalla Polonia con un secco 3-0 all’esordio nella Nations League 2024 di volley femminile. Le azzurre hanno perso con il massimo scarto ad Antalya, cedendo al cospetto delle biancorosse al termine di una partita equilibrata ma che nel finale dei tre set ha sempre sorriso alle avversarie. Anna Danesi e compagne dovranno cercare di reagire tra un paio di giorni contro la Germania, anche perché la fase preliminare di questa competizione assegnerà gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Francesca Bosio ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Nei primi due set credo che le cose positive non siano mancate, abbiamo mostrato un buon livello, anche se ovviamente non siamo al top. Il rimpianto è per il primo set quando eravamo saldamente avanti e poi siamo state rimontate. La partita ha seguito un po’ lo stesso copione, tanti errori nostri, mentre le cose sulle quali abbiamo lavorato sono venute meno”.

La palleggiatrice ha poi proseguito: “Dobbiamo ripartire dagli spunti positivi, per quasi tutta la partita ce la siamo giocata alla pari. Il dispiacere più grande è per il parziale d’apertura, dovremo riguardarlo e capire soprattutto nel momento di chiudere cosa non è andato. Non ci dobbiamo comunque abbattere, da domani si riparte cariche in vista delle prossime sfide”.