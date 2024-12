Volley femminile, Scandicci e Milano si giocano il secondo posto! Esame Vallefoglia per Novara nella 12ma di A1

Fuori i secondi! Scandicci e Milano si giocano nella dodicesima giornata di serie A1 la seconda piazza al termine del girone di andata in uno scontro diretto dove è difficile trovare una vera favorita. La giornata presenta qualche altro piatto forte, a partire dal primo dei due anticipi di domani, sabato 7 dicembre, con Novara, quarta forza del campionato, che va a far visita al Vallefoglia, fino ad arrivare al derby piemontese di domenica tra Chieri e Pinerolo.

L’attesa è grande per la sfida tra le due squadre appaiate al secondo posto in classifica, la Savino del Bene Scandicci e l’Allianz Milano, detto che la favorita per la seconda piazza è Scandicci visto che le lombarde hanno già disputato la sfida dell’ultima giornata di andata, la prossima, giocano tra le mura amiche lo scontro diretto e sarà sufficiente alla squadra dell’ex più atteso, Marco Gaspari, conquistare un punto per mettere quasi in cassaforte il secondo posto, importante anche per gli abbinamenti dei quarti ed eventualmente delle semifinali di Coppa Italia. La sfida nella sfida è quella tra le due opposte campionesse olimpiche di Parigi: da una parte una Ekaterina Antropova che sta disputando un campionato di altissimo spessore, sempre tra le migliori in campo e reduce da una partita con Pinerolo dove ha messo a segno 28 punti in quattro set e dall’altra la star assoluta del volley italiano, Paola Egonu, che si sta riprendendo dopo lo stop imposto dall’operazione al setto nasale ed è quasi tornata sui suoi livelli abituali. La sfida del PalaWanny non è solo questa ma si affrontano due squadre ambiziose e solide, con Milano che deve sempre fare a meno di Orro e Pietrini, non due qualsiasi. Si gioca domenica alle 18.00

C’è grande attesa anche a Pesaro dove domani, sabato 7 dicembre, alle 18.00 si affrontano la Megabox Ondulati del Senio Vallefoglia e la Igor Gorgonzola Novara. Un novembre un po’ in altalena per Novara con vittorie a singhiozzo ma un dicembre che è iniziato bene con il netto successo su Bergamo e il rientro di tutte le titolari, alcune delle quali erano reduci da acciacchi. Vallefoglia, invece, dopo aver strappato un punto nella trasferta di Milano, cerca il colpaccio che le darebbe la certezza di partecipare ai quarti di finale di Coppa Italia.

Il secondo anticipo di giornata si gioca al Palaverde di Villorba domani, sabato 7 dicembre, alle 19.00 e vede di fronte la dominatrice incontrastata della stagione,. la Prosecco Doc Imoco Conegliano, 12 successi a fila in campionato, 16 in stagione, e la squadra forse più in difficoltà del momento, Il Bisonte Firenze che utilizzerà questa partita, dove parte nettamente sfavorita, per cercare di riordinare le idee dopo la sanguinosa sconfitta casalinga con Talmassons, quarta battuta d’arresto nelle ultime cinque uscite per le toscane.

Domenica fari puntati su Chieri dove alle 17.00 va in scena il derby piemontese tra Reale Mutua Fenera e Wash4Green Pinerolo. Non tutto è andato come si sperava in casa delle due formazioni che si affrontano al PalaFenera. Chieri ha incontrato qualche difficoltà nella primissima parte della stagione ma ora sembra avere ingranato la marcia giusta con tre successi nelle ultime quattro partite disputate, mentre la stagione di Pinerolo fatica a decollare e ripetere l’accesso ai playoff come accadde lo scorso anno potrebbe diventare abbastanza complicato di questo passo. La Wash4Gfreen arriva a questa sfida con tre sconfitte subite nelle ultime 4 partite.

La squadra del momento è sicuramente l’Eurotek Busto Arsizio, che arriva da quarto vittorie consecutive, sette nelle ultime otto partite disputate, vede addirittura la possibilità di agganciare un prestigioso quarto posto ma domenica (alle 17.00) dovrà fare i conti con una trasferta ostica, sul campo della Smi Roma, squadra impegnata nella lotta per non retrocedere che si è sbloccata domenica scorsa andando a vincere a Perugia dopo otto sconfitte a fila e mercoledì ha impegnato a fondo per quattro set il Chieri. Le capitoline hanno assoluta necessità di punti e può uscire una partita spettacolare ed emozionante.

Quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite hanno fatto scendere Bergamo in settima posizione ma le lombarde hanno la possibilità di mettere in ghiaccio l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia con la sfida casalinga in programma domenica alle 17.00 contro la Honda Olivero Cuneo che, dopo la vittoria con Talmassons di domenica scorsa, mercoledì si è inchinata alla regina Conegliano ed è tornata all’ultimo posto in classifica.

A completare il quadro delle sfide della 12ma giornata c’è lo spareggio salvezza anticipato di Latisana dove si trovano di fronte alle 16.00 il Talmassons che, con una Storck in più nel motore, è reduce dal colpaccio di Firenze ma è ancora a caccia della prima vittoria casalinga in serie A1 e la Bartoccini Mc-Restauri Perugia che appaia in classifica a quota 8 punti al terz’ultimo posto proprio le friulane e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.