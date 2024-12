LIVE Conegliano-Maritza Plovdiv, Champions League volley femminile in DIRETTA: sfida per consolidare il primato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Maritza Plovdiv, match valevole per la quarta giornata del gruppo A della Champions League 2024-2025 di volley femminile. La Imoco incrocia nuovamente la compagine bulgara a un mese di distanza dall’incontro giocato in trasferta. Unico obiettivo i tre punti: con una vittoria netta, le Pantere andrebbero a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale.

Conegliano è reduce dalla vittoria per 3-0 ottenuta a Cuneo, l’ennesima vittoria di una stagione finora strepitosa. La compagine veneta si è laureata campione d’inverno in Serie A1 ed ora si concentrerà principalmente sul Mondiale per club, competizione a cui è attesa la detentrice del titolo europeo dal 17 dicembre. Prima però c’è da conquistare la vittoria nell’incontro odierno, match da non fallire per continuare la marcia trionfale in coppa e avvicinarsi al meglio all’appuntamento intercontinentale.

L’avversario odierno delle Pantere, il Maritza Plovdiv, non rappresenta un ostacolo insormontabile. Le bulgare hanno conquistato un solo successo nelle tre sfide giocate nel raggruppamento contro il Mladost, e nel match con Conegliano si è vista una differenza tecnica non banale tra le due squadre. La Imoco parte ovviamente favorita, ma occhio a dar per scontata la vittoria: si tratta pur sempre di un match di Champions League, perciò le ragazze di coach Daniele Santarelli entreranno in campo concentratissime.

